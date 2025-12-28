خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت انجمن تهیه‌‎کنندگان مستقل برای درگذشت بهرام بیضایی

انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران در پیامی درگذشت بهرام بیضایی کارگردان فقید سینما و تئاتر ایران را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران به شرح زیر است:

درگذشت استاد مسلم سینما تئاتر، اسطوره شناس، نویسنده و مرد فرهنگ، بهرام بیضایی برای فرهخنگ جستجوگر جهان ما. حسرت افرین است.

اگر او عمر نوح هم می‌داشت، رفتنش به واسطه سالها قلم زدن عمیق در حوزه‌های مختلف فرهنگ، و قدم برداشتن‌های بسیارجدی در حوزه‌هنرهای نمایشی و تصویری، این حسرت را صد چندان می‌کرد. مردی که شرافت قلم را نفروخت و اندیشه را چنان حرمت نهاد که اکنون بخشی از آن است.

کمتر کسی است که در عالم هنر توانسته باشد چنین جایگاهی را میان عام و خاص پیدا کند.

اندیشه در همه آثار او از تاریخ و باستان و امروز روز مردم،موج زد و خمیر مایه‌ی تعهد به شریف زیستن را معنای دوباره داد.

انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران، با اندوه فراوان، درگذشت این استاد دردانه سینما و تئاتر را به اهل فرهنگ و شرافت ومردم ایران و خانواده محترمش تسلیت می‌گوید و از بابت خلق آثاری ماندگار، زندگی هنری او را ستایش می کند.

انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران

انتهای پیام/
