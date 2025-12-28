همزمان با ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی؛
رویداد کتابخوانی «هم مکتب» برگزار میشود
همزمان با سالروز شهادت سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی، رویداد کتابخوانی «هم مکتب» به همت نهاد کتابخانههای عمومی کشور، برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، همزمان با ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و در راستای ادای دین به سردار دلها، نهاد کتابخانههای عمومی کشور، با استفاده از شبکه گسترده مخاطبان در سراسر کشور، از ۷ تا ۱۳ دیماه ۱۴۰۴، رویداد کتابخوانی «هم مکتب» را ویژه تمامی گروههای سنی، برگزار میکند.
ترویج خواندن و کتابخوانی در جامعه، ترویج سبک زندگی، افکار، شخصیت و سیره عملی حاج قاسم، معرفی الگوهای مناسب برای نوجوانان و جوانان، معرفی و ترویج آثار درباره حاج قاسم و ترویج شخصیت کتابخوان حاج قاسم، مهمترین اهداف این رویداد فرهنگی است.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این مسابقه میتوانند به کتابخانههای عمومی سراسر کشور مراجعه و برای شرکت در مسابقه مجازی از طریق سامانه ketabkhooon.ir اقدام کنند.