خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درگذشت بهرام بیضایی را تسلیت گفت

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درگذشت بهرام بیضایی را تسلیت گفت
کد خبر : 1733934
لینک کوتاه کپی شد.

بهرام بیضایی، نویسنده، پژوهش‌گر، نمایشنامه‌نویس و کارگردان برجسته سینما و تئاتر ایران، پس از سال‌ها فعالیت مؤثر و ماندگار در عرصه فرهنگ، هنر، تئاتر و سینما درگذشت.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، این هنرمند از چهره‌های اثرگذار در تاریخ هنر معاصر ایران بود که بخشی از فعالیت‌های شاخص خود را در همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ثبت رساند.

«باشو غریبه کوچک» (۱۳۶۴) اثر شاخص او برای همیشه در ذهن ایرانیان دوستدار سینما ماندگار شد و از دید بسیاری از ناقدان سینما به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران شناخته شده است.

نسخه مرمت شده این فیلم که بیضایی آن را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته است، به تازگی جایزه شیر بهترین فیلم کلاسیک مرمت شده هشتادودومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز ایتالیا را از آن خود کرد.

آثار او از جمله فیلم کوتاه «عمو سیبیلو» (۱۳۴۹) که به تصویر مردی ساده‌دل و بی‌حوصله می‌پردازد سال‌ها خاطره‌های شیرینی را در ذهن کودکان و نوجوانان دهه ۵۰ به ویژه اعضای کتاب‌خانه‌های کانون ماندگار کرد و فیلم داستانی «سفر» (۱۳۵۱) که روایت دو پسربچه در جستجوی معنا است، نشان از نگاه عمیق انسانی و هنری وی دارد و هم‌چنان الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

نگارش فیلم‌نامه‌ی فیلم سینمایی «روز واقعه» که حماسه کربلای حسینی علیه‌السلام را هنرمندانه و مخلصانه به تصویر در آورده بود، از دیگر آثار ماندگار بیضایی به شمار می‌رود.

بهرام بیضایی در سال ۱۳۵۱ کتاب «حقیقت و مرد دانا» را با تصویرگری هنرمندانه مرتضی ممیز در کانون پرورش فکری منتشر کرد، که نشان از وسعت دید و علاقه‌مندی او به ادبیات و فرهنگ داشت.

روابط عمومی کانون  پرورش فکری کودکان و نوجوانان این فقدان را به جامعه فرهنگی و هنری و همه‌ی دوستداران هنرِ ناب تسلیت می‌گوید و یاد و نام او را گرامی می‌دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا