وزیر ارشاد درگذشت بهرام بیضایی را تسلیت گفت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت بهرام بیضایی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت ارشاد در متن پیام سیدعباس صالحی آمده است:
«درگذشت استاد بهرام بیضایی، نمایشنامهنویس، پژوهشگر و فیلمنامهنویس، موجب تاثر شد. ایشان در سالهای طولانی فعالیت هنری خود، با خلق آثار نمایشی و سینمایی و توجه به ریشههای فرهنگی و اسطورهای، سهمی درخور در گسترش روایتگری ایرانی ایفا کردند.
اهتمام زندهیاد بیضایی به پژوهش و ارتقای دانش نمایش، در کنار نقش مؤثر در تربیت نسل جدید، بخشی از میراث فرهنگی این استاد هنرمند را شکل داده است. آثار، پژوهشها و نوشتههای زندهیاد بیضایی از تالیفات، تا آثار نمایشی و سینمایی در حافظه هنر ایران پایدار خواهد ماند.
این سوگ را به خانواده محترم ایشان، شاگردان، هنرمندان و دوستداران هنرهای نمایشی و سینما تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی خواستارم.»
بهرام بیضایی روز گذشته، پنجم دیماه همزمان با سالروز تولدش در امریکا از دنیا رفت و خبر درگذشت او شامگاه شنبه، ششم دیماه به صورت رسمی اعلام و منتشر شد.