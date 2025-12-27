بهرام بیضایی درگذشت
گروه ایرانشناسی دانشگاه استنفورد در خبری اعلام کرد که بهرام بیضایی نمایشنامهنویس و کارگردان مطرح درگذشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گروه ایرانشناسی دانشگاه استنفورد اعلام کرد بهرام بیضایی درست در روز تولد هشتادو هفتسالگیاش درگذشت.
دانشگاه ایرانشناسی استنفورد آمریکا این خبر را تایید کرد و نوشت:
«گروه ایرانشناسی دانشگاه استنفورد درگذشت فخر ادب و هنر ایران، استاد و همکار برجستهی ما در ۱۵ سال اخیر، بهرام بیضایی را به اطلاع همگان میرساند. او درست در روز تولد هشتادو هفتسالگیاش درگذشت: پنجم دی، که به احترامِ زادروزش (و درگذشتِ اکبر رادی) روزِ نمایشنامهنویس نامیده شده؛ پنج سال پس از تلاش حماسی و درخشانش برای تکمیل متن «داشآکل بهگفتهی مرجان».
بارها گفته بود موطن و مسلک او عالم فرهنگ است. عشقی عظیم به ایران داشت و بهرغم تنگنظریها علیه او و خانوادهاش لحظهای از برکشیدن و پاس داشتن میراث فرهنگی ایران دست نکشید. دانشگاه ما بزودی جلسهای در بزرگداشت زندگی و آثار این هنرمند بیبدیلِ ایراندوست و ایرانشناس برگزار خواهد کرد.
گروه ایرانشناسی دانشگاه استانفورد بهویژه سپاسگزار مژده شمسایی است که بیهمدلی و همراهی او زندگی بیضایی در این سالها از لونی دیگر میبود.
به قول شاهنامه که بیضایی عمری در آن زیست، اگر مرگ داد است بیداد چیست.»
محمد رحمانیان نویسنده و کارگردان تئاتر نیز درگذشت این هنرمند سرشناس را تائید کرد.