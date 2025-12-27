جشن افتتاحیه انیمیشن «افسانه سپهر» برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم، جشن افتتاحیه انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» با حضور محمد سرشار مدیر سابقه شبکه کودک، محمد خیراندیش کارگردان انیمیشن سینمایی پسر دلفینی، محمد مهدی مشکوری تهیه‌کننده انیمیشن سینمایی ببعی قهرمان، مهدی جعفری جوزانی، عماد رحمانی، مهرداد محرابی، دیگر عوامل تولید انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» و خانواده‌ها جمعه ۵ دی‌ماه در سینما بهمن تهران برگزار شد.

در این مراسم که توسط شبکه کودک و برنامه عروسک‌خانه پخش زنده می‌شد، گلی ‎باقلوازده و عروسک‌های گودرز و سپهر به اجرای نمایش پرداختند.

انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» از چهارشنبه ۳ دی‌ماه به سرگروهی پردیس سینمایی هویزه توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است. «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی محصول کارخانه صنایع سرگرمی مهوا است. این فیلم تاکنون موفق به کسب بیش از ۱۲ جایزه در جشنواره‌های بین‌المللی شده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سپهر با همراهی دوست یوزپلنگش بابو، در جستجوی پدر و مادرش راهی کلات می‌شود، جایی که شورای قهرمانان تصمیم می‌گیرد کدام پهلوان به نبرد با بدنام برود

آرزو آفری، حامد عزیزی، اکبر منانی، کاظم سیاحی، غلامرضا صادقی، تکتم چوبدار، مینا گلپایگانی، امیرحسین صفایی و کامبیز خلیلی از جمله چهره‌هایی هستند که صداپیشگی این اثر را برعهده داشتند.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از: فیلمنامه نویسان: مهدی جعفری و عماد رحمانی، مدیر تولید: معین کریمی، تدوین: مهدی ایروانی - محمدرضا مصطفوی راد، موسیقی: آرش آقابابائی و شاهین پژهان، مدیر دوبلاژ: امیرحسین صفایی - سپهر ترابی، طراح صدا و SFX: میلاد استخری - علی عباد زاده کارگردان هنری: بنیامین شجاعی باغینی، سرپرست نورپردازی و رندر: بهداد باقری، سرپرست جلوه‌های ویژه بصری: جواد پیکاری، طراح ارشد کارکتر: بنیامین شجاعی باغینی، شبیه‌سازی مو و پارچه: سیاوش مصلحی- محمد مشتاقی، مشاور رسانه‌ای: فاطمه آذری، مدیر کمپین تبلیغاتی: وحید محرابیان، روابط عمومی: زهره محرابیان

انتهای پیام/