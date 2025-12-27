تقدیر از محمد شهبا در اختتامیه جایزه پژوهش سال سینمایی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، در مراسم اختتامیه هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمایی به دبیری علیرضا اسماعیلی از محمد شهبا پژوهشگر سینما تقدیر می شود.

این مراسم به همت معاونت توسعه فناوری و مطالعات سبنمایی ۱۰ دی ماه ساعت ۱۵ با حضور پژوهشگران، اساتید دانشگاه، سینماگران و ... در تالار رودکی برگزار خواهد شد.

«محمد شهبا» فارغ‌التحصیل کارشناسی سینما از دانشگاه هنر، کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تهران و فارغ‌التحصیل دکترای سینما «روایت‌شناسی فیلم» از دانشگاه ایست انگلیا در انگلستان است.

او این روزها در دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر تهران در مقطع فوق‌لیسانس و دکترا تدریس می‌کند.

شهبا بیش از ۴۰ عنوان کتاب تالیف و ترجمه‌ای دارد و بیش از صد مقاله نوشته و ترجمه کرده است.

وی جوایز کتاب فصل، کتاب سال، کتاب سال سینما، کتاب برگزیده صداوسیما را نیز دریافت کرده‌ است.

شهبا از کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران نیز دو جایزه، هم برای ترجمه کتاب «فیلمنامه‌نویسی متفاوت» و هم به دلیل یک عمر ترجمه سینمایی دریافت کرده است.

