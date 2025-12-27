خبرگزاری کار ایران
دومین جشنواره تئاتر دانشجویی «آرت ۴۶» آغاز شد

دومین جشنواره تئاتر دانشجویی «آرت ۴۶» از در تهران آغاز شد

به گزارش ایلنا، دومین جشنواره تئاتر دانشجویی «آرت ۴۶» از ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ در سالن بوتیک هنر ایران آغاز شد.

برنامه نمایش‌های دانشجویی در ژانرها و قالب‌های متنوع به این قرار است؛

شنبه ۶ دی‌ماه

۱۲:۳۰ – یتیم‌خانه

بازیگران: متین رادمان، محمد اسلامی، امیر عقیلی، سجاد فیروزآبادی، سامان ایرانی، طیبه کریمی، غزل تدین، شقایق رجب‌پور، زینب نجفی، علیرضا صحبتی | دستیاران کارگردان: متین رادمان، کی‌آرمین بذرافشان | موسیقی: علی طایفی | طراح پوستر: عرفان یوسف‌زاده | کارگردان: علیرضا صحبتی

۱۴:۰۰ – مضحکه شبیه قتل

بازیگران: نسترن پاکدامن، امید آدینه، علیرضا اتابکی، فائزه صفایی، امید آزادخانی، محدثه صفاری، امین شفیعی، پروین نویدی | گروه موسیقی: امین کورزبور، نیکو خلیفه | مشاور طراح حرکت: پیمان محسنی | دستیار کارگردان: فاطمه اکبری | طراح گریم: سپیده شمس | مجری نور: نیایش مسکینی | کارگردان: نسترن پاکدامن | نویسنده: حسین کیانی

۱۵:۳۰ – این نیز بگذرد

بازیگران: علیرضا حیدریان، محمدامین سالاری، مهدی هاشم‌آبادی، حمید عباسی، حسام باقری، داوود امام‌قلی | نوازنده کمانچه: علی طایفی نصیرآبادی | کارگردان: حسام باقری | دستیار کارگردان: حنانه ماندنی | طراح پوستر: علیرضا حیدریان | نویسنده: صادق عاشورپور

۱۶:۳۰ – اطلسی‌های لگدمال‌شده

بازیگران: صبا فربدیار، فراز شاه‌محمدی، امیر شربتی، رویا شریفی | کارگردان: صبا فربدیار | مشاور کارگردان: صفورا کاظم‌پور | طراح نور: مبین لطفی | نویسنده: تنسی ویلیامز

۱۸:۰۰ – کبوتری ناگهان

بازیگران: سحر راه‌خدا، مرجان مصطفوی، مصطفی امانی، طیبه کریمی دولت‌آبادی، ریحانه همتیان، شهناز محمدنژاد، فاطمه اربابی، مهتاب قلعه‌وند، نگار هاشمیان، باران دوستی‌پور | کارگردان: طیبه کریمی دولت‌آبادی | دستیار کارگردان: مریم ایوب میگونی | منشی صحنه: مرجان مصطفوی | طراح لباس: ریحانه همتیان | آهنگساز: فرید ابراهیمی | میکس و مستر: مریم ایوب میگونی | طراح پوستر: بهار قلعه‌وند | گرافیست: ساناز همتیان | نویسنده: استاد محمد چرم‌شیر

۱۹:۳۰ – آلزایمر

بازیگران: علیرضا تقوی، پرنیا رفیعی، سجاد میرآبادی، مهرداد نورانی‌فر، مهدی حسین‌زاده، مهران صالحی، اردلان نادری، امیرحیدر نفر، نازک شهبد، مهرو ذبیحی | کارگردانان: نازک شهبد، مهرداد نورانی‌فر | بازطراحی پوستر: مهرداد نورانی‌فر | اجرای نور: مبین لطفی | طراح لباس: مهرناز عباسی | اجرای گریم: پرنیا رفیعی | نویسنده: حامد رحیمی‌نصر

یکشنبه ۷ دی‌ماه

۱۲:۳۰ – خرس

بازیگران: محسن شفاهی، نگین پوینده‌مهر، پرهام (قائم) آینه‌وند | کارگردان: محسن شفاهی | طراح پوستر: علیرضا سعیدی‌پور | نویسنده: آنتوان چخوف

۱۴:۰۰ – عقربه

بازیگران: یونس شیر دل، امیر علمی، اقلیما جهانگیری، صبا صالحی، سارا براتی | کارگردان: امین عنصری | دستیار کارگردان: شادمهر بابایی | منشی صحنه: درسا شهسواری | نور: فاطمه نوری | صدا: مهدسه فریادرس | استاد راهنما: محمد طیب طاهر | نویسنده: سارا براتی

۱۵:۳۰ – بالابر غذا

بازیگران: علیرضا اتابکی، حسان هوشدار | کارگردان: حسان هوشدار | نویسنده: هارولد پینتر | مترجم: رضا دادویی | دستیار کارگردان: مهدی فیروزی | موسیقی و افکت صوتی: محمد واقفی | گریم: سپیده شمس | طراح صحنه، دکور و نور: حسان هوشدار | گرافیست: حسان هوشدار

دوشنبه ۸ دی‌ماه

۱۲:۳۰ – نقص

بازیگران: سامان ترده، ابوالفضل عزیزالهی، مبین لطفی، عالیه نعمت‌اللهی | کارگردان: عالیه نعمت‌اللهی | طراح نور: مبین لطفی | اجرای نور و صدا: فاطمه اکبری سرکش، مبین لطفی | طراح گریم و لباس: سپیده شمس | طراح صحنه: عالیه نعمت‌اللهی | طراح پوستر: امیرحسین قاسمی | نویسنده: اوژن یونسکو

۱۴:۰۰ – النکاح سنتی

بازیگران: نگین عبادی، مریم کاظمی، مرتضی اسدی، کاوه سوری، نجمه حسن‌فلاحی | کارگردان: نگین عبادی | نویسنده: مریم کاظمی | گریم: پدرام روشن، ماریا دولتی‌ثمر | عوامل: محسن شفاهی

۱۵:۳۰ – مهاجران

بازیگران: پدرام شکیبا، نیلوفر کامران، سلین گودرزی، محمدحسین دلیر، رضا احدی، فاطمه دهدارزاده، میلاد صفوی، الهام فتحی | نویسنده و کارگردان: امیر سیدی | مشاوران: بهزاد رضایی، سعید کریمی | دستیاران کارگردان: منیر صمدانی‌نیا، زهرا رئیسی | مدیر و منشی صحنه: نیوشا بهرامی | طراح لباس: نوید فرح‌مرزی | اجرای لباس: فاطمه دهدارزاده | طراح گریم: نگین سهرابی | اجرای گریم: آرام لطفی | طراح صحنه: امیر سیدی | طراح پوستر و بروشور: فاطمه دهدارزاده

مسئولان جشنواره

رئیس شورای سیاست‌گذاری: وحید نفر | دبیر جشنواره: روزبه جعفری | دبیر اجرایی: محمدمهران تاجیک | کارشناس هنری: صبورا آجودانی | سرپرست گرافیک: شقایق حقی | گروه گرافیک: مهدیس نوروزی، آرمین صادقی | موشن: علیرضا سعیدی‌پور | سرپرست عکاسان: شادی (مائده) سنائیان | عکاسان: آرمان روشن، شیرین رجایی، فاطمه حسینی | روابط عمومی و مشاور رسانه: آرمان صادقی.

سرپرست تولید محتوا: زینب موسوی‌نژاد | مجری طرح: مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران و انجمن علمی بازیگری واحد ۴۶

برای تهیه بلیت این نمایش‌ها لطفا به سایت تیوال مراجعه کنید.

