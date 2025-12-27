دومین جشنواره تئاتر دانشجویی «آرت ۴۶» آغاز شد

به گزارش ایلنا، دومین جشنواره تئاتر دانشجویی «آرت ۴۶» از ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ در سالن بوتیک هنر ایران آغاز شد.

برنامه نمایش‌های دانشجویی در ژانرها و قالب‌های متنوع به این قرار است؛

شنبه ۶ دی‌ماه

۱۲:۳۰ – یتیم‌خانه

بازیگران: متین رادمان، محمد اسلامی، امیر عقیلی، سجاد فیروزآبادی، سامان ایرانی، طیبه کریمی، غزل تدین، شقایق رجب‌پور، زینب نجفی، علیرضا صحبتی | دستیاران کارگردان: متین رادمان، کی‌آرمین بذرافشان | موسیقی: علی طایفی | طراح پوستر: عرفان یوسف‌زاده | کارگردان: علیرضا صحبتی

۱۴:۰۰ – مضحکه شبیه قتل

بازیگران: نسترن پاکدامن، امید آدینه، علیرضا اتابکی، فائزه صفایی، امید آزادخانی، محدثه صفاری، امین شفیعی، پروین نویدی | گروه موسیقی: امین کورزبور، نیکو خلیفه | مشاور طراح حرکت: پیمان محسنی | دستیار کارگردان: فاطمه اکبری | طراح گریم: سپیده شمس | مجری نور: نیایش مسکینی | کارگردان: نسترن پاکدامن | نویسنده: حسین کیانی

۱۵:۳۰ – این نیز بگذرد

بازیگران: علیرضا حیدریان، محمدامین سالاری، مهدی هاشم‌آبادی، حمید عباسی، حسام باقری، داوود امام‌قلی | نوازنده کمانچه: علی طایفی نصیرآبادی | کارگردان: حسام باقری | دستیار کارگردان: حنانه ماندنی | طراح پوستر: علیرضا حیدریان | نویسنده: صادق عاشورپور

۱۶:۳۰ – اطلسی‌های لگدمال‌شده

بازیگران: صبا فربدیار، فراز شاه‌محمدی، امیر شربتی، رویا شریفی | کارگردان: صبا فربدیار | مشاور کارگردان: صفورا کاظم‌پور | طراح نور: مبین لطفی | نویسنده: تنسی ویلیامز

۱۸:۰۰ – کبوتری ناگهان

بازیگران: سحر راه‌خدا، مرجان مصطفوی، مصطفی امانی، طیبه کریمی دولت‌آبادی، ریحانه همتیان، شهناز محمدنژاد، فاطمه اربابی، مهتاب قلعه‌وند، نگار هاشمیان، باران دوستی‌پور | کارگردان: طیبه کریمی دولت‌آبادی | دستیار کارگردان: مریم ایوب میگونی | منشی صحنه: مرجان مصطفوی | طراح لباس: ریحانه همتیان | آهنگساز: فرید ابراهیمی | میکس و مستر: مریم ایوب میگونی | طراح پوستر: بهار قلعه‌وند | گرافیست: ساناز همتیان | نویسنده: استاد محمد چرم‌شیر

۱۹:۳۰ – آلزایمر

بازیگران: علیرضا تقوی، پرنیا رفیعی، سجاد میرآبادی، مهرداد نورانی‌فر، مهدی حسین‌زاده، مهران صالحی، اردلان نادری، امیرحیدر نفر، نازک شهبد، مهرو ذبیحی | کارگردانان: نازک شهبد، مهرداد نورانی‌فر | بازطراحی پوستر: مهرداد نورانی‌فر | اجرای نور: مبین لطفی | طراح لباس: مهرناز عباسی | اجرای گریم: پرنیا رفیعی | نویسنده: حامد رحیمی‌نصر

یکشنبه ۷ دی‌ماه

۱۲:۳۰ – خرس

بازیگران: محسن شفاهی، نگین پوینده‌مهر، پرهام (قائم) آینه‌وند | کارگردان: محسن شفاهی | طراح پوستر: علیرضا سعیدی‌پور | نویسنده: آنتوان چخوف

۱۴:۰۰ – عقربه

بازیگران: یونس شیر دل، امیر علمی، اقلیما جهانگیری، صبا صالحی، سارا براتی | کارگردان: امین عنصری | دستیار کارگردان: شادمهر بابایی | منشی صحنه: درسا شهسواری | نور: فاطمه نوری | صدا: مهدسه فریادرس | استاد راهنما: محمد طیب طاهر | نویسنده: سارا براتی

۱۵:۳۰ – بالابر غذا

بازیگران: علیرضا اتابکی، حسان هوشدار | کارگردان: حسان هوشدار | نویسنده: هارولد پینتر | مترجم: رضا دادویی | دستیار کارگردان: مهدی فیروزی | موسیقی و افکت صوتی: محمد واقفی | گریم: سپیده شمس | طراح صحنه، دکور و نور: حسان هوشدار | گرافیست: حسان هوشدار

دوشنبه ۸ دی‌ماه

۱۲:۳۰ – نقص

بازیگران: سامان ترده، ابوالفضل عزیزالهی، مبین لطفی، عالیه نعمت‌اللهی | کارگردان: عالیه نعمت‌اللهی | طراح نور: مبین لطفی | اجرای نور و صدا: فاطمه اکبری سرکش، مبین لطفی | طراح گریم و لباس: سپیده شمس | طراح صحنه: عالیه نعمت‌اللهی | طراح پوستر: امیرحسین قاسمی | نویسنده: اوژن یونسکو

۱۴:۰۰ – النکاح سنتی

بازیگران: نگین عبادی، مریم کاظمی، مرتضی اسدی، کاوه سوری، نجمه حسن‌فلاحی | کارگردان: نگین عبادی | نویسنده: مریم کاظمی | گریم: پدرام روشن، ماریا دولتی‌ثمر | عوامل: محسن شفاهی

۱۵:۳۰ – مهاجران

بازیگران: پدرام شکیبا، نیلوفر کامران، سلین گودرزی، محمدحسین دلیر، رضا احدی، فاطمه دهدارزاده، میلاد صفوی، الهام فتحی | نویسنده و کارگردان: امیر سیدی | مشاوران: بهزاد رضایی، سعید کریمی | دستیاران کارگردان: منیر صمدانی‌نیا، زهرا رئیسی | مدیر و منشی صحنه: نیوشا بهرامی | طراح لباس: نوید فرح‌مرزی | اجرای لباس: فاطمه دهدارزاده | طراح گریم: نگین سهرابی | اجرای گریم: آرام لطفی | طراح صحنه: امیر سیدی | طراح پوستر و بروشور: فاطمه دهدارزاده

مسئولان جشنواره

رئیس شورای سیاست‌گذاری: وحید نفر | دبیر جشنواره: روزبه جعفری | دبیر اجرایی: محمدمهران تاجیک | کارشناس هنری: صبورا آجودانی | سرپرست گرافیک: شقایق حقی | گروه گرافیک: مهدیس نوروزی، آرمین صادقی | موشن: علیرضا سعیدی‌پور | سرپرست عکاسان: شادی (مائده) سنائیان | عکاسان: آرمان روشن، شیرین رجایی، فاطمه حسینی | روابط عمومی و مشاور رسانه: آرمان صادقی.

سرپرست تولید محتوا: زینب موسوی‌نژاد | مجری طرح: مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران و انجمن علمی بازیگری واحد ۴۶

برای تهیه بلیت این نمایش‌ها لطفا به سایت تیوال مراجعه کنید.

