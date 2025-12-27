رضا عابدینی بازیگر فیلم جدید محمدرضا اصلانی شد
رضا عابدینی، گرافیست و نقاش شناختهشده و از چهرههای تأثیرگذار هنر معاصر ایران، با حضور در فیلم سینمایی «خاکستر خیال» به کارگردانی محمدرضا اصلانی، نخستین تجربه جدی خود در عرصه بازیگری سینما را رقم میزند.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، رضا عابدینی، گرافیست و نقاش ایرانی، به عنوان بازیگر به فیلم سینمایی «خاکستر خیال» به کارگردانی محمدرضا اصلانی و تهیهکنندگی مهدی عبادتی پیوست.
آثار او در حوزه طراحی پوستر، هویت بصری و تایپوگرافی فارسی در نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی متعددی به نمایش درآمده است.
عابدینی علاوه بر فعالیت حرفهای، سابقه تدریس و داوری در جشنوارههای هنری را نیز در کارنامه دارد.
اکبر زنجانپور، رویا جاویدنیا، بانیپال شومون، مهتاب ثروتی و مرجان اتفاقیان دیگر بازیگران این فیلم هستند که بهزودی مقابل دوربین خواهد رفت.
در این اثر سینمایی، طاهر امانی بهعنوان مشاور تولید پروژه، عارفه رشیدی بهعنوان سرپرست گروه کارگردانی و مدیر برنامهریزی، یاسر رمضانی مدیر صدابرداری، صدرا صدری طراح صحنه و مرجان گلزار به عنوان طراح لباس حضور دارند.
همچنین کامیاب متولی مدیر تولید، عباس حسینزاده مدیر فیلمبرداری، شهرام خلج طراح چهرهپردازی، فراز عمومی دستیار اول کارگردان، ایمان کرمیان طراح جلوههای ویژه میدانی، کامیار شفیعپور طراح جلوههای بصری، اکبر مهری مدیر تدارکات و مریم قربانینیا مشاور رسانهای و مدیر روابط عمومی این پروژه هستند.
اطلاعات تکمیلی درباره نقشها، دیگر عوامل و روند تولید فیلم در روزهای آینده از سوی مشاور رسانهای پروژه اعلام خواهد شد.