«خروش نقشها» در دانشگاه سبس پاکستان دیدنی شد
نمایشگاه «خروش نقشها» به همت بخش بینالملل حوزه هنری، در دانشگاه سبس که همان دانشگاه هنر طراحی و میراث شهید الله بخش سومرو جامشورو است، افتتاح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نمایشگاه «خروش نقشها» به دعوت آرابلا بوتو ریاست دانشگاه سبس و با حضور فضل الهی مسئول دپارتمان تجسمی دانشگاه و آقای پارسا مسئول خانه فرهنگ ایران در حیدرآباد افتتاح شد و ۲۵ اثر گرافیکی از ۱۵ هنرمند بینالمللی با موضوع دفاع از مردم مظلوم فلسطین و خشونتهای رژیم صهیونیستی در دانشگاه سبس به نمایش درآمد.
در این حضور که به همت بخش بینالملل حوزه هنری، مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد پاکستان محقق شده، مسئولان حوزه هنری ضمن گفتگو و معرفی این نهاد فرهنگی هنری از دانشگاه سبس بازدید کرده و در ادامه ورکشاپی برای اساتید هنر دانشگاه با موضوع «نقش هنر در تحولات اجتماعی» برگزار کردند.
در دانشگاه هنر سبس رشتههایی چون طراحی، میراث فرهنگی، معماری، نقاشی، سرامیک، بافت لباس و پارچه و شهرسازی تدریس میشود.