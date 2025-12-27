به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نمایشگاه «خروش نقش‌ها» به دعوت آرابلا بوتو ریاست دانشگاه سبس و با حضور فضل الهی مسئول دپارتمان تجسمی دانشگاه و آقای پارسا مسئول خانه فرهنگ ایران در حیدرآباد افتتاح شد و ۲۵ اثر گرافیکی از ۱۵ هنرمند بین‌المللی با موضوع دفاع از مردم مظلوم فلسطین و خشونت‌های رژیم صهیونیستی در دانشگاه سبس به نمایش درآمد.

در این حضور که به همت بخش بین‌الملل حوزه هنری، مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد پاکستان محقق شده، مسئولان حوزه هنری ضمن گفتگو و معرفی این نهاد فرهنگی هنری از دانشگاه سبس بازدید کرده و در ادامه ورکشاپی برای اساتید هنر دانشگاه با موضوع «نقش هنر در تحولات اجتماعی» برگزار کردند.

در دانشگاه هنر سبس رشته‌هایی چون طراحی، میراث فرهنگی، معماری، نقاشی، سرامیک، بافت لباس و پارچه و شهرسازی تدریس می‌شود.

