خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اکران فیلم «مرد خاموش» از ۱۰ دی در سینماهای ایران

اکران فیلم «مرد خاموش» از ۱۰ دی در سینماهای ایران
کد خبر : 1733484
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «مرد خاموش» از سه‌گانه احمد بهرامی پس از حضورهای جهانی، در ایران اکران عمومی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم، «مرد خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی و تهیه‌کنندگی محمد حسینخانی با مدیریت فیلمبردای مسعود امینی‌تیرانی اکران عمومی خود را ازچهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ در گروه هنروتجربه آغاز می‌کند.

فیلم «مرد خاموش» روایتگر زندگی شخصی یک مرد میانسال است که مالک یک روستای خالی از سکنه بوده و به تنهایی روزگار سپری می‌کند.

علی باقری تک بازیگر این فیلم است. روایت این فیلم سیاه و سفید بدون دیالوگ پیش می‌رود و داستان صرفا از طریق تصاویر بازگو می‌شود.

«مرد خاموش» پیش از این در بیست‌وششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای حضور داشته و جام طلایی این فستیوال رتبه الف را به عنوان بهترین دستاورد هنری دریافت کرده است.

«مرد خاموش» به همراه فیلم‌های «دشت خاموش» و «شهر خاموش» به عنوان سه‌گانه خاموش در آثار بهرامی شناخته می‌شود.

عوامل فیلم مرد خاموش عبارتند از نویسنده و کارگردان: احمد بهرامی، تهیه‌کننده: محمد حسینخانی، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، بازیگر: علی باقری، مدیر تولید: حسین بشگرد، مدیر هنری پروژه: ناهید صدیق، مجری طرح: محمود بهرامی (خانه فیلم پارسیان)، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، مدیر صدابرداری: وحید رضویان، تدوین و طراح تیزر: مصطفی وزیری، طراح گریم: پدرام زرگر، طراح صحنه و لباس: جاوید جاویدنیا، مدیر تدارکات: دانیال داورزنی، طراحی و اجرای جلوه‌های بصری: امین انتشاری، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، آهنگساز: فؤاد قهرمانی، عکاس: یونس امینی تیرانی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: بیژن حجازی، دستیار اول فیلمبردار: مهدی حسینی، منشی صحنه: مهران رضایی، تصحیح رنگ: سامان مجدوفایی، تصویربردار پشت صحنه: اهورا بهرامی، طراح پوستر: احسان برآبادی، تیتراژ: محمدرضا دوستی، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا