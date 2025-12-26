صالحی امیری:
دانشگاه بابل میتواند در احیای باغ دونهسر نقشآفرین باشد
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در جریان سفر استانی به مازندران و در بازدید از باغعمارت تاریخی «دونهسر» بابل، با تاکید بر نقش راهبردی دانشگاهها در توسعه علمی و تمدنی کشور، گفت: دانشگاههای مازندران از ظرفیتهای ممتاز پژوهشی، باستانشناسی و تحقیقاتی برخوردارند و دولت مصمم است با تقویت پیوند دانشگاه و حکمرانی فرهنگی، مسیر تازهای در صیانت و بهرهبرداری هوشمندانه از میراثفرهنگی و گردشگری ترسیم کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری در حاشیه بازدید از باغعمارت تاریخی دونهسر بابل (مستوفیالممالک)، با اشاره به حضور خود در این شهرستان در تداوم سفر استانی به مازندران، اظهار کرد: به درخواست مردم عزیز بابل، توفیق حاصل شد در این سفر به این شهر بیایم و در آیین وزین بزرگداشت استاد فرهیخته تعلیم و تربیت، زندهیاد دکتر علی قائمیامیری، مشارکت کنم؛ اندیشمندی که نزدیک به شش دهه از عمر پربرکت خود را وقف تربیت نسلهای کشور کرد و امروز نخبگان، دانشگاهیان و مردم قدرشناس بابل برای تجلیل از جایگاه علمی و اخلاقی ایشان گرد هم آمدند.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر پیوند هویتی و عاطفی خود با این دیار افزود: حضور من در این مراسم، برخاسته از تعلق خاطر به این سرزمین و احترام به سرمایههای انسانی و علمی آن بود.
او با اشاره به دیدار سهساعته خود با اساتید دانشگاه مازندران در بابلسر، بهویژه در حوزههای باستانشناسی، گردشگری و صنایعدستی، تصریح کرد: این گفتوگوهای رودررو نشان داد که دانشگاه مازندران و دانشگاههای استان از ظرفیت بالایی برای ایفای نقش فعال در پژوهشها، کاوشهای باستانشناسی و اجرای پروژههای تحقیقاتی برخوردارند و ما به این جمعبندی رسیدیم که باید توجه دولت به این ظرفیتها بهصورت معنادار افزایش یابد.
صالحیامیری ادامه داد: توافق کردیم همکاری مشترک و نظاممند میان وزارت میراثفرهنگی و دانشگاهها شکل بگیرد و این تعامل علمی و تخصصی تداوم یابد. اساتید دانشگاه میتوانند منشأ خلق ظرفیتهای نوین برای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی باشند و از همینرو از آنان برای مشارکت فعال دعوت به عمل آمد که به نتایج عملی منتهی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفتوگوهای مثبت با استاندار مازندران و نمایندگان مردم بابل، خاطرنشان کرد: نمایندگان این شهرستان در پیگیری منافع مردم بسیار جدی هستند. همچنین وجود مدیریت جوان در سطح فرمانداری و مجموعه اجرایی شهرستان، نقطه قوت و سرمایهای ارزشمند برای آینده بابل است.
وزیر میراثفرهنگی درباره باغعمارت تاریخی دونهسر نیز گفت: این باغ بزرگ با وسعتی حدود ۱۵ هکتار، نیازمند انتخاب مشاور تخصصی و انجام مطالعات دقیق است تا پس از بررسیهای کارشناسی، درباره کاربریهای متناسب با شأن تاریخی و ظرفیتهای فرهنگی آن تصمیمگیری شود. دانشگاه بابل این توان را دارد که در فرآیند مطالعه و بهرهبرداری از این مجموعه نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
صالحیامیری با تاکید بر رویکرد مسئلهمحور دولت در قبال مطالبات مردم، تصریح کرد: ما بهخوبی از کاستیها و کمبودها آگاه هستیم. دغدغه معیشت و سفره مردم، دغدغه جدی دولت است و این موضوع بهصورت مستمر در جلسات دولت، مورد بحث و پیگیری قرار میگیرد.
او با بیان اینکه دولت خود را در برابر مردم مسئول میداند، گفت: از همه کمبودها صمیمانه عذرخواهی میکنیم، اما با اطمینان میگوییم که دولت با همه توان، همه ظرفیتها و با همکاری قوای دیگر، مجلس و قوه قضاییه، برای عبور از این شرایط تلاش خواهد کرد و انشاءالله از این پیچ تاریخی نیز عبور خواهیم کرد.
وزیر میراثفرهنگی در پایان ابراز امیدواری کرد: مردم ایرانزمین، بهویژه مردم شریف مازندران و شهرستان بابل، در آیندهای نزدیک شاهد بهبود شرایط و افقهای روشنتری در حوزه معیشت، توسعه فرهنگی و شکوفایی ظرفیتهای محلی خواهند بود.