به گزارش ایلنا، شیرین یزدان‌بخش زاده ۱۹ دی ۱۳۲۷ در اصفهان است،. او به‌خاطر ایفای نقش در فیلم‌های بوسیدن روی ماه و ابد و یک روز، نامزد دریافت جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن از سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر شد. همچنین به‌خاطر ایفای نقش در فیلم لطفاً مزاحم نشوید برنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن از بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر شد.



مرحومه یزدان بخش در قطعه ۷۰ بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

