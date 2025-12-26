شیرین یزدانبخش درگذشت
شیرین یزدانبخش بازیگر سینما شب گذشته در پی عارضه سکته مغزی از دنیا رفت.
به گزارش ایلنا، شیرین یزدانبخش زاده ۱۹ دی ۱۳۲۷ در اصفهان است،. او بهخاطر ایفای نقش در فیلمهای بوسیدن روی ماه و ابد و یک روز، نامزد دریافت جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن از سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر شد. همچنین بهخاطر ایفای نقش در فیلم لطفاً مزاحم نشوید برنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن از بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر شد.
مرحومه یزدان بخش در قطعه ۷۰ بهشت زهرا به خاک سپرده شد.