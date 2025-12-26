پرتاب سه ماهواره ایرانی موضوع نمایش رادیویی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شبکه‌های رادیویی با موضوع پرتاب سه ماهواره ایرانی برنامه‌هایی همچون «بر مدار افتخار»، «رادیوم»، «بازتاب»، «عصر صبا»، «عصر تهران»، «صبح و ورزش»، «آوای پیشرفت»، نمایش رادیویی «به سوی سیمرغ»، «عصری نو»، «طلوع نور»، «روایت یک باور»، «پیام روز»، «به وقت گفت‌وگو» و ... را پخش می‌کنند.

علی بخشی‌زاده، معاون صدای رسانه ملی درباره ساخت برنامه‌های رادیویی با محوریت پرتاب سه ماهواره ساخت ایران گفت: در معاونت صدا، تلاش بر این است که پرتاب سه ماهواره نه به‌عنوان یک خبر مناسبتی، بلکه به‌عنوان یک موضوع ملی برای افکار عمومی روایت شود. در همین چارچوب، هر آنچه از ظرفیت‌ها، امکانات و توان رسانه رادیو در اختیار بوده، به کار گرفته شده تا این رویداد از زوایای مختلف برای مخاطبان تبیین شود؛ از تشریح ابعاد علمی و فنی گرفته تا بررسی پیامدهای راهبردی و سیاسی آن در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی. رادیو کوشیده است با پرهیز از نگاه شعاری یا سطحی، به سراغ تحلیل و گفت‌وگوی عمیق برود و مخاطب را در فهم اهمیت این دستاورد ملی شریک کند.

وی ادامه داد: در شرایطی که فضای رسانه‌ای جهان بیش از هر زمان دیگری مبتنی بر رقابت روایت‌هاست، نحوه بازنمایی یک رویداد گاه به اندازه خودِ آن رویداد اهمیت پیدا می‌کند. پرتاب ماهواره‌های ایرانی نیز از همین جنس است؛ موضوعی که هم‌زمان می‌تواند در رسانه‌های داخلی به‌عنوان نماد پیشرفت و امید بازخوانی شود و در رسانه‌های معاند، با روایت‌های تقلیل‌گرا یا تحریف‌شده مواجه گردد. در این میان، نقش رادیو به‌عنوان رسانه‌ای اثرگذار، قابل اعتماد و برخوردار از سرمایه اجتماعی، نقشی تعیین‌کننده است.

بخشی‌زاده تاکید کرد: معاونت صدا بر این باور است که رسانه ملی، به‌ویژه در حوزه‌هایی که با غرور ملی، پیشرفت علمی و منافع راهبردی کشور گره خورده‌اند، مسئولیتی مضاعف دارد. مسئولیتی که ایجاب می‌کند پیش از وقوع رویداد، برای آن برنامه‌سازی شود، پرسش‌های افکار عمومی پیش‌بینی و پاسخ داده شود و اجازه داده نشود خلأ اطلاعاتی، میدان را برای روایت‌های نادرست یا مغرضانه باز بگذارد. از این منظر، برنامه‌سازی پیش‌دستانه شبکه‌های رادیویی درباره پرتاب ماهواره‌ها، بخشی از همین رویکرد مسئولانه و آینده‌نگرانه است.

رادیو ایران؛ پخش زنده همزمان با پرتاب ماهواره

برنامه «بر مدار افتخار» از رادیو ایران همزمان با پرتاب ماهواره‌های ملی ظفر ۲، پایا و کوثر به صورت زنده پخش می‌شود. این برنامه با گویندگی فیروزه آدابی روی آنتن می‌رود و با حسن سالاریه رییس سازمان فضایی ایران صحبت می‌شود.

رادیو جوان؛ بررسی ابعاد دستاورد فضایی با صفاریان‌پور

برنامه «رادیوم» شبکه رادیویی جوان با اجرای سیاوش صفاریان‌پور و با حضور رئیس سازمان فضایی ایران به بررسی ابعاد این دستاورد فضایی، اهداف ماموریت، کاربردهای علمی، فناورانه و نقش آن در توسعه صنعت فضایی کشور می‌پردازد.

رادیو فرهنگ؛ مقاومت و پیشرفت

برنامه «بازتاب» رادیو فرهنگ با نگاهی تحلیلی به سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و پیشرفت‌های جدید فضایی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد؛ از تبیین مکتب مقاومت تا بررسی پرتاب هم‌زمان سه ماهواره ایرانی به فضا. در این برنامه هادی ثروتی کارشناس مسائل بین‌الملل، محرم غیاثوند رئیس گروه فضایی شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع، علی صادقی نایینی مشاور رئیس سازمان فضایی ایران و ... ابعاد راهبردی و فنی این دستاوردها را برای مخاطبان تبیین می‌کنند.

رادیو تهران؛ تهران تعطیل نیست

برنامه‌های «تهران تعطیل نیست»، «صبح نو تهران نو»، «چراغ» و ... از تدارکات رادیو تهران است که به موضوع پرتاب ماهواره اختصاص دارد. همچنین برنامه «عصر تهران» با حضور پژوهشگران علم و کارشناسان مرتبط، ابعاد مختلف این پیشرفت‌ها از جمله روند بومی‌سازی فناوری، چالش‌های علمی پیش رو و چشم‌انداز آینده صنعت فضایی را مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌دهد.

رادیو اقتصاد؛روایت یک باور

مستند «روایت یک باور» تولید گروه کارآفرینی و کسب و کار رادیو اقتصاد با محوریت پرتاب سه ماهواره، روایتگر مسیری است که از شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز شده و تا اعماق آسمان امتداد یافته است.این مستند، علاوه بر روایت این دستاورد، اطلاعاتی کاربردی در اختیار مخاطب قرار می‌دهد.

رادیو گفت‌وگو؛ روی موج گفت‎‌وگو

برنامه‌های «به وقت گفت‌وگو» و «روی موج گفت‌وگو» شبکه رادیویی گفت‌وگو به پوشش خبری و تحلیلی پرتاب سه ماهواره می‌پردازد. در این برنامه‌ها، در گفت‌وگو با رئیس سازمان فضایی کشور و جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه فضایی حضور دارند.

رادیو صبا؛ همراه با عصر صبا

شبکه‌ رادیویی صبا شنبه و یکشنبه در قالب برنامه‌های «صبح صبا» و «عصر صبا» با نگاهی متفاوت و فضایی تعاملی، این دستاورد ملی را محور گفت‌وگو قرار می‌دهد. این برنامه‌ها با مشارکت مخاطبان به این پرسش می‌پردازد که «چه کسانی از پرتاب سه ماهواره ایرانی ترسیدند؟» و ابعاد مختلف قدرت فضایی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.

رادیو پیام؛ ارائه اطلاعات روز

شبکه رادیویی پیام با تهیه برنامه «پیام روز» در قالب گفتگو با حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی کشور، به شرح و بیان ویژگی ماهواره‌ها می‌پردازد.

رادیو ورزش؛ با صبح و ورزش

برنامه «صبح و ورزش» رادیو ورزش به صورت ویژه به پوشش خبری این موفقیت تکنولوژی می‌پردازد. همچنین سخنان اخیر رهبری در خصوص اهمیت این دستاوردها را پخش خواهد کرد. این برنامه قصد دارد ابعاد فنی، ملی و سیاسی پرتاب ماهواره‌ها را همزمان پوشش دهد.

رادیو نمایش؛ به سوی سیمرغ

شبکه رادیویی نمایش پوشش در دو برنامه صبحگاهی و عصرگاهی «خورجین»، «استودیو هشت» ضمن بررسی کامل این دستاورد ملی، از طریق تماس با مسئولان مرتبط، اطلاعات جامع را در اختیار مخاطبان قرار دادند. همزمان با این رویداد، تولید سریال نمایش رادیویی «به سوی سیمرغ» با موضوع دستاوردهای علمی آغاز شده است.

رادیو قرآن؛ با هنگامه تلاوت

برنامه‌های «طلوع نور» و «هنگامه تلاوت» با موضوع بررسی پرتاب ماهواره روی آنتن رادیو قرآن می‌رود.

رادیو آوا؛ نوای آوای پیشرفت

رادیو آوا با برنامه آوای پیشرفت ضمن اطلاع رسانی این رویداد ملی به بیان کارکردها و فواید ارسال این ماهواره‌ها برای کشور می‌پردازد و پرتاب سه ماهواره‌ اخیر را دست‌آورد بزرگ علمی و فناوری معرفی می‌کند و ترانه‌های ملی و میهنی پخش می‌شود.

رادیو سلامت؛ مهمان کافه خبر

شبکه رادیویی سلامت در برنامه‌های «به زندگی سلام کن»، «کافه خبر» و «عصری نو»، آخرین اخبار و جزییات مربوط به پرتاب ماهواره‌ها را بررسی می‌کند و با برخی مسئولان صحبت می‌کند.

انتهای پیام/