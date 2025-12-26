به گزارش ایلنا، متن نامه خانه مطبوعات به رییس مجلس برای اصلاح قانون مطبوعات با محوریت نماینده مدیران مسئول به این شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور با توجه به ضرورت اصلاح قانون مطبوعات و لزوم مشارکت واقعی اصحاب رسانه در این فرآیند، بر این باور است که حضور نماینده منتخب مدیران مسئول در کارگروه اصلاح قانون مطبوعات، شرط اساسی موفقیت این اقدام ملی است.

جناب آقای پدرام پاک‌آیین که با رأی بالا و کم‌سابقه مدیران مسئول سراسر کشور به‌عنوان نماینده صنفی در هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شده‌اند، امروز پشتوانه‌ای معتبر و قانونی برای جامعه رسانه‌ای محسوب می‌شوند. این جایگاه نشان‌دهنده اعتماد گسترده اصحاب رسانه به ایشان است.

از سوی دیگر، دانش حقوقی تخصصی ایشان در کنار تجربه ارزشمند در سمت مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظرفیت بی‌بدیلی برای هدایت اصلاح قانون مطبوعات فراهم کرده است. ترکیب این دانش و تجربه، ایشان را قادر می‌سازد تا هم از منظر حقوقی و هم از منظر صنفی، مدافع واقعی حقوق خبرنگاران و مدیران مسئول باشد.

خانه مطبوعات کشور تأکید می‌کند که اصلاح قانون مطبوعات فرصتی برای بازسازی اعتماد میان حاکمیت و رسانه‌هاست و تحقق این هدف جز با شنیده شدن صدای واقعی اصحاب رسانه در عالی‌ترین سطح قانون‌گذاری امکان‌پذیر نیست.

