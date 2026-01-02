کتاب اسطوره و دین در یونان باستان منتشر شد
کتاب اسطوره و دین در یونان باستان منتشر شد. نویسنده این اثر ژان پیر ورنان و مترجم آن شروین اولیایی است. این کتاب در ۸۷ صفحه توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نسخه انگلیسی کتاب اسطوره و دین در یونان باستان با عنوان «دین یونانی»، در مجلد ششم دایرةالمعارف دین با ویرایش میرچا الیاده منتشر شده است. تیراژ این کتاب ۷۷۰ نسخه است.
کتاب اسطوره و دین در یونان باستان شامل سرفصلهایی همچون اسطوره، مناسک، هیئت خدایان، ۲. جهان خدایان، ۳. دین شهروندی، ۴. از انسانها به خدایان: قربانی، ۵. رازورزی یونانی است.
کتاب با این جمله آغاز میشود؛ آیا تلاش برای ترسیم تصویری از دین یونانی در جستاری کوتاه پیشاپیش محکوم به شکست نیست؟ همین که دست به قلم میبریم تا در اینباره بنویسیم، پیش ازآنکه جوهر قلم خشک شود، دشواریهای بسیاری ظاهر میشوند و موانع بیشماری راهمان را سد میکنند.
در پشت جلد این کتاب نوشته شده است؛ دین، بدون خدای یکتا، بدون کلیسا، بدون روحانیت، بدون اصول جزمی، بدون اعتقادنامه و بدون وعده نامیرایی چگونه میتواند باشد؟ برای اینکه تصویری از دین شهروندی یونانیان ترسیم کنیم، باید بکوشیم به این پرسش پاسخ دهیم. این دین در خدمت نهادهای شهر و معطوف به زندگی زمینی است: هدفش این است که وجودی تماما انسانی برای شهروندان در این جهان فراهم سازد نه اینکه رستگاریشان را در جهان دیگر بیمه کند.
اموری را که این دین از حیطهاش بیرون میگذارد بعدها فلسفه از آن خودش میکند: تمهید مفهوم تعالی، تفکر درباره روح، سرشت و تقدیر آن، و جستجوی نوعی اتحاد میان خود و خدا به واسطه پالایش روح از هرآنچه در درونش شبیه به امر الهی نیست.