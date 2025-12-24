خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز پخش فصل سوم «برمودا» از شنبه

آغاز پخش فصل سوم «برمودا» از شنبه
کد خبر : 1732537
لینک کوتاه کپی شد.

تیزر کوتاهی که میقولی برای برمودا ساخته با آهنگ ممرض از بازگشت برمودا به آنتن شبکه نسیم خبر می‌دهد.

به گزارش ایلنا، ممرض (محمدرضا) خواننده جنوبی کشورمان هم این آهنگ مشهورش را روی آنتن تقدیم به برمودا کرد.

برمودایی‌ها پس از صدرنشینی در رقابت یلدایی از هفته آینده شنبه، یکشنبه، دوشنبه ساعت ۲۱ به آنتن شبکه نسیم برمی‌گردند.

برمودای یلدایی با نویسندگی‌ و اجرای کامران نجف زاده و تهیه‌کنندگی مهدی مینایی طبق رصد و تحلیل مجازی مرکز پژوهشی و اندیشکده دیتاک رتبه نخست را در میان رقبای یلدایی خود در سایر شبکه‌ها به دست آورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا