آغاز پخش فصل سوم «برمودا» از شنبه
تیزر کوتاهی که میقولی برای برمودا ساخته با آهنگ ممرض از بازگشت برمودا به آنتن شبکه نسیم خبر میدهد.
به گزارش ایلنا، ممرض (محمدرضا) خواننده جنوبی کشورمان هم این آهنگ مشهورش را روی آنتن تقدیم به برمودا کرد.
برموداییها پس از صدرنشینی در رقابت یلدایی از هفته آینده شنبه، یکشنبه، دوشنبه ساعت ۲۱ به آنتن شبکه نسیم برمیگردند.
برمودای یلدایی با نویسندگی و اجرای کامران نجف زاده و تهیهکنندگی مهدی مینایی طبق رصد و تحلیل مجازی مرکز پژوهشی و اندیشکده دیتاک رتبه نخست را در میان رقبای یلدایی خود در سایر شبکهها به دست آورد.