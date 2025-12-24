بابک حمیدیان در فیلم تازه رضا گوران
پیش تولید فیلم سینمایی «فیل» به کارگردانی رضا گوران و تهیهکنندگی رضا فتح اللهی پور در روزهای پایانی قرار دارد و به زودی کلید می خورد.
به گزارش ایلنا، پس از رعنا آزادی ور، بابک حمیدیان دومین بازیگری است که حضور در فیلم قطعی شده تا ایفاگر نقش اصلی مرد «فیل» باشد. این فیلم نخستین همکاری آزادی ور و حمیدیان با رضا گوران محسوب می شود.
«فیل» روایتی انسانی از تجربههای کمتر روایتشده کودکان دارای اختلال طیف اتیسم و خانوادههای آنان است؛ تجربههایی که معمولاً در سایه باقی میمانند و کمتر به شکل دقیق و واقعگرایانه در سینما بازتاب یافتهاند.
عوامل و سایر بازیگران این اثر در خبرهای بعدی معرفی خواهند شد.