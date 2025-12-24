مفاخر ایران در کانون دیپلماسی عمومی

به گزارش ایلنا، در ابتدای این نشست، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ضمن خوشامدگویی به حاضران، به تشریح تاریخچه فعالیت‌های انجمن در پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت. وی گفت: بزرگداشت چهره‌ها، مفاخر و مشاهیر بزرگ ایران، مرمت و بازسازی آرامگاه‌ها و مقابر مفاخر و برگزاری رویدادهای فرهنگی و علمیِ ملی و بین‌المللی، از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که در کارنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ثبت و ضبط شده است.

شالویی با اشاره به برخی اقدامات شاخص انجمن در سال جاری افزود: برگزاری کنگره‌های ملی و بین‌المللی در پاسداشت و بزرگداشت سعدی، فردوسی، عطار، خیام، فارابی، ابن‌سینا و سید جمال‌الدین اسدآبادی، علامه شیخ شوشتری و جمع قابل توجه دیگری از مفاخر خاصه آن‌هایی که در قید حیات‌اند و اجرای هفده طرح ملی بازسازی، مرمت و ساخت آرامگاه مفاخر با همکاری و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور، از جمله این فعالیت‌ها در این سال است.

وی در این زمینه به مرمت مزار میر سید شریف جرجانی در گالیکش، مجموعه یادمانی استاد هوشنگ ابتهاج در شهر رشت، مزار پژمان بختیاری در چهارمحال و بختیاری، بنای یادمانی شیخ اشراق در سهرورد و توسعه آرامگاه قیصر امین‌پور اشاره کرد.

وی تأکید کرد: تلاش ما بر این است که آیین‌های بزرگداشت و نکوداشت از یک روز به یک هفته و گاه به یک ماه توسعه پیدا کند تا از رهگذر آن، به معرفی جنبه‌های بیشتری از مفاخر پرداخته شود.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همچنین از راه‌اندازی ۲۱ دفتر انجمن در استان‌های مختلف کشور خبر داد و گفت: این دفاتر با هدف بزرگداشت مفاخر استانی و ترویج و انتشار آثار آنان در سطوح استانی و ملی، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی در ادامه به بخشی از فعالیت‌های بین‌المللی انجمن هم اشاره کرد و افزود: در راستای بزرگداشت رودکی در تاجیکستان، ابن‌سینا در ازبکستان و مختوم‌قلی فراغی در ترکمنستان، فعالیت‌های گسترده‌ای نیز از سوی انجمن صورت گرفته است.

در ادامه این نشست، علیرضا سیفی اول، معاون رسانه‌های خارجی مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، ضمن تقدیر از فعالیت‌های ملی و بین‌المللی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تأکید کرد: برای پیشبرد اهداف فرهنگی در عرصه بین‌المللی، نیازمند هم‌افزایی و همکاری ویژه میان نهادهای داخلی هستیم و تبادلات میان‌نهادی در این حوزه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی پیشنهاد داد مرکز رسانه‌های خارجی وزارت امور خارجه آمادگی دارد در زمینه بازنشر اخبار و زمینه‌سازی فعالیت‌های انجمن در عرصه بین‌المللی، همکاری کامل داشته باشد.

سیفی‌اول در بخش دیگری از سخنان خود از دیدار با مسئولان دیپلماتیک کشور پاکستان خبر داد که در جریان آن، پیشنهاد برگزاری بزرگداشتی برای حکیم اقبال لاهوری مطرح شده بود. وی همچنین به گفت‌وگو با مسئولان آذربایجانی درباره استاد شهریار نیز اشاره کرد.

در ادامه، رضا نوریان، دستیار معاون همکاری‌های فرهنگی و سمن‌های وزارت امور خارجه، با تأکید بر ضرورت توسعه روابط میان نهادهای فرهنگی داخلی و بین‌المللی گفت: این هم‌افزایی می‌تواند به گسترش اقدامات فرهنگی ایران در عرصه جهانی منجر شود.

وی افزود: حضور سفرای خارجی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مشارکت آنان در برنامه‌های پاسداشت مفاخر، ضمن تقویت روابط ایران با کشورهای همسایه و سایر ملل، می‌تواند میراث عظیم مفاخر ایران را به بهترین شکل به جهان علم و عرصه دیپلماسی معرفی کند.

نوریان همچنین اعلام کرد که اداره فضای مجازی مرکز همکاری‌های فرهنگی و سمن‌های وزارت امور خارجه آمادگی دارد در زمینه انتشار نماهنگ‌ها، فیلم‌ها و محتوای الکترونیکی مرتبط با مفاخر در سطح جهانی، همکاری لازم را با انجمن داشته باشد.

کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی انجمن نیز در سخنانی بر ضرورت توجه به جنبه‌های موسیقایی مفاخر ایران و پارسی‌زبان، از جمله مولانا و دیگر بزرگان، در دیپلماسی عمومی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: موسیقی تأثیر شگرفی در انتقال اندیشه‌های فرهنگی میان ملت‌ها دارد.

در ادامه علیرضا حبیبی معاون امور استان‌ها و رضا یعقوبی معاون اجرایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز دیدگاه‌های خود را درباره توسعه همکاری‌های مشترک میان وزارت امور خارجه و انجمن بیان کردند.

