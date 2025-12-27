خبرگزاری کار ایران
آسیاب ویران شده دهکده پلکانی ایزدخواست توسط یک خیّر ایزدخواستی مرمت شد

آسیاب ویران شده دهکده پلکانی ایزدخواست توسط یک خیّر ایزدخواستی مرمت شد
هزینه‌های مرمت آسیاب صفوی تخریب شده زیر ده در بخش جنوبی قلعه ایزدخواست، توسط یکی از خیرین میراث فرهنگی این شهر پرداخت شد. این بنا به‌ آسیاب زیرده مشهور و یکی از آثار باقی‌مانده در قسمت‌ جنوبی قلعه ساسانی ایزدخواست است.

به‌ گزارش خبرنگار ایلنا، قلعه ایزدخواست یکی از بناهای تاریخی متعلق به دوره ساسانی و جزء اولین بناهای طبقاتی و چند آشکوبهدای جهان است که  در شمال استان فارس و در شهرستان آباده واقع شده. این اثر تاریخی با شماره ۳۲۸۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ( محوطه تاریخی ایزدخواست) درحالی درفهرست ملی ایران به ثبت رسید که در سال 1400 نیز کاروانسرای شاه عباسی این شهر در فهرست زنجیره‌ای کاروانسراهای ایرانی به عنوان تنها   کاروانسرای استان فارس در این پرونده در یونسکو به ثبت جهانی رسید. 

با این وجود، قلعه ایزدخواست علیرغم برخورداری از ارزش‌های بی‌نظیر معماری، و وجود یکی از آتشکده های باقی مانده از دوره ساسانی، همچنان برای گرفتن بودجه‌‌ای اندک برای مرمت‌های دچار چالش‌های جدی است. 

«داوود جعفرپور» مدیر پایگاه مجموعه تاریخی ایزدخواست در گفتگوی خود با اشاره  به مرمت آسیاب تاریخی شهر ایزدخواست افزود: این بنا در دهکده پلکانی زیر ده در قلعه پایین ایزدخواست که یکی از آثاری است که در کنار خانه‌های تاریخی و مسکونی شهر ایزدخواست در دوره های صفوی و قاجاری واقع شده است اما این آسیاب تاریخی به‌دلیل آسیب‌های عوامل طبیعی در وضعیت نابسامانی قرار داشت. 

او افزود: متاسفانه به‌دلیل کمبود بودجه‌ها و اعتبارات مرمتی نتوانستیم بودجه‌ای برای این آسیاب از سوی دولت دریافت کنیم اما یکی از خیرین مردمی  به نام آقای رضا صالحی با پرداخت هزینه‌های مرمت باعث شد تا این اثر تاریخی از تخریب و ویرانی نجات پیدا کند.

مدیر پایگاه مجموعه تاریخی ایزدخواست اعلام کرد: درحال‌حاضر هزینه‌های مرمت توسط این خیر پرداخت شده و پایگاه مجموعه تاریخی ایزدخواست درحال مرمت این اثر تاریخی است. 

به‌گفته جعفر‌پور، اثر هم‌اکنون در وضعیت مناسبی به‌سر می‌برد و تا حد قابل قبولی مرمت شده است.

او افزود: متاسفانه بودجه‌ها و اعتبارات مرمتی میراث‌فرهنگی پاسخگوی حجم بالا و گسترده‌ از آثار تاریخی که در شهر ایزدخواست متمرکز  است را نمی‌دهد و در این شرایط حضور و مشارکت مردم و همکاری خیرین میراث‌فرهنگی می‌تواند نجات‌بخش میراث‌فرهنگی این شهر و کشور عزیزمان باشد. 

جعفرپور ادامه داد: هزینه‌های مرمت این آسیاب تاریخی درحالی توسط یکی از خیرین پرداخت شده.

گفتنی است، جدای از این بنا خانه‌های مسکونی چندین تک اثر باقی مانده شامل حمام های تاریخی و منازل مسکونی دارای اهمیت تاریخی نیز وجود دارد که مرمت و صیانت از آنها میتواند به حفظ هویت ملی منجر شود.

