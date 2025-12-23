حسین علایی مدیرعامل «کانون جهانگردی و اتومبیلرانی» شد

به گزارش ایلنا، طی حکمی از سوی سیدرضا صالحی امیری، حسین علایی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی شد. پیش از این محمدحسین صوفی ریاست کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران را از دولت سیزدهم تاکنون به‌عهده داشت.

حسین علایی از فرمانده نظامی و مدیران اجرایی کشور و البته از چهره های سیاسی در برخی مقاطع در دهه ۸۰ و ۹۰ بود.

او در سال های اخیر به عنوان استاد دانشگاه و از مهرماه سال ۱۴۰۳ تا شهریورماه سال ۱۴۰۴ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد بود.

سردار علایی در جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران نیز از فرماندهان ارشد نظامی کشور بود. او در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱ قائم مقام وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز مدیرعامل هواپیمایی آسمان بود. سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ نیز ریاست هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران را برعهده داشت.

گفتنی است محمدحسین صوفی عضو هیأت مدیره کانون جهانگردی و اتومبیلرانی باقی خواهد ماند.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۱۴ تأسیس شد و سه سال پس از آن به عنوان چهارمین موسسه رسمی کشور به ثبت رسید. کانون از همان سال‌ها به عضویت نهادها و سازمان‌های بین‌المللی همچون فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA) و اتحادیه بین‌المللی جهانگردی (AIT) درآمد.

این نهاد هم‌اکنون بیش از سه ربع قرن است که در حوزه گردشگری و صنایع وابسته در حال ارائه خدمات است. کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، گام‌های بلندی را برای توسعه صنعت گردشگری در ایران برداشته و همواره در طول ‌سال‌های گذشته با بهره ‌گیری از دانش و توانمندی کارشناسان خود تلاش‌ کرده تا آسایش و ایمنی را برای مسافران و جهانگردان فراهم کند.

راه‌اندازی نمایندگی‌های صدور اسناد و مدارک بین‌المللی رانندگی و خودرو، نمایندگی‌های امداد خودرو در همه استان‌های ایران، برگزاری انواع مسابقات اتومبیلرانی، رالی، برپایی نمایشگاه، کمپینگ و فعالیت در زمینه توسعه فرهنگ اتومبیلرانی ایمن از اقدامات این کانون بشمار می‌رود.

