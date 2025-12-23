صدراعظم فدرال اتریش از انتشار کتاب «ایرانیشناسان اتریشی» تقدیر کرد
دفتر صدراعظم فدرال اتریش با ارسال نامهای رسمی، از انتشار و ارسال کتاب «ایرانیشناسان اتریشی» توسط رایزنی فرهنگی ایران در اتریش قدردانی کرد. این نامه به نمایندگی از کریستیان اشتاکر، صدراعظم فدرال اتریش و از سوی رئیس بخش پروتکل بوندسکانتسلرآمت صادر شده است.
به گزارش ایلنا، دفتر صدراعظم فدرال اتریش در پیامی از انتشار و ارسال کتاب «ایرانیشناسان اتریشی» توسط رایزنی فرهنگی ایران در اتریش قدردانی کرد.
در این پیام، هلگا باندیون، رئیس بخش پروتکل، ضمن تشکر از نامه و ارسال این اثر، تأکید کرده است که کتاب «ایرانیشناسان اتریشی» سهمی مهم در مستندسازی و تقویت روابط فرهنگی میان اتریش و ایران ایفا میکند.
در پایان این نامه، به نمایندگی از صدراعظم فدرال، بهترین آرزوها برای دستاندرکاران این اثر ابراز شده و برای فعالیتها و برنامههای فرهنگی آینده آنان آرزوی موفقیت فراوان شده است.
این قدردانی رسمی، نشانهای از توجه نهادهای عالی اتریش به تلاشهای علمی و فرهنگی در حوزه ایرانشناسی و نقش آن در تعمیق گفتوگوی فرهنگی میان دو کشور ارزیابی میشود.
کتاب «ایرانیشناسان اتریشی»
این کتاب با عنوان Austrian Iranian Studies Scholars، بررسی جامعی از مشارکتهای اتریش در حوزه ایرانشناسی در تاریخ، فرهنگ، زبان و علوم ارائه میدهد. این اثر در سپتامبر ۲۰۲۵ توسط انتشارات بونیدیالوگ Unidialogue در وین منتشر شده و با حمایت خانه حکمت ایرانیان در وین و انجمن فرهنگی حافظ-هامر-پورگشتال به چاپ رسیده است.
نسخه نخست این کتاب دارای شماره ISBN: ۹۷۸-۳-۹۵۰۵۶۳۸-۵-۶ بوده و مقدمه آن توسط نصرتالله رستگار از ایرانشناسان برجسته و پیشگفتار کتاب نیز توسط دکتر رضا غلامی، استاد دانشگاه و رایزن فرهنگی ایران در اتریش در اکتبر ۲۰۲۵ امضا شده است.
کتاب شامل مقدمه، مرور کلی بر ایرانشناسی در اتریش و مجموعهای از پروفایلها درباره پانزده تن از برجستهترین پژوهشگران اتریشی در این حوزه است.
مقدمه کتاب به قلم نصرت الله رستگار ضمن مروری علمی بر تاریخ ایرانشناسی در اتریش، بر نقش ماندگار ایران در تاریخ تمدن جهانی با اشاره به شخصیتهایی همچون زرتشت، ابنسینا و فردوسی و همچنین سهم ایران در علوم، فرهنگها، ادبیات و هنرهای گوناگون تأکید دارد.
در پیشگفتار کتاب، دکتر رضا غلامی با اشاره به دستاوردهای علمی اتریش در حوزه ایرانشناسی و قدردانی از سرمایهگذاری ممتاز مراکز علمی و دانشگاههای اتریش بر روی این عرصه علمی، اهمیت توسعه ایرانشناسی و ثمرات رمزگشایی از تمدن ایرانی اسلامی را یادآوری کرده است.
از سوی دیگر، وی این کتاب را نشاندهنده سابقه تاریخی روابط فرهنگی و تمدنی میان ایران و اتریش معرفی کرده که جا دارد مورد صیانت قرار گیرد.
کتاب «ایرانیشناسان اتریشی» اهمیت خود را در مستندسازی سنت فکری چندصدساله اتریش در ایرانشناسی نشان میدهد. پژوهشگران اتریشی قرنهاست که به مطالعه تمدن و فرهنگ ایران پرداختهاند و آثار آنان نه تنها محصول تلاش علمی، بلکه نشاندهنده پیوند قلبی با فرهنگ ایران است. این کتاب با حفظ این میراث و احیاء نام و یاد محققان برجسته اتریشی در عرصه ایرانشناسی، نقش مستمر اتریش به عنوان پلی میان اروپا و ایران را برجسته کرده و پایهای برای گفتوگوی فرهنگی و کشفهای علمی آتی فراهم میآورد.
این اثر برای پژوهشگران، تاریخنگاران، دانشجویان و مؤسسات فرهنگی تدوین شده و بستری قوی برای تحقیقات آینده در ایرانشناسی فراهم میکند. انتظار میرود کتاب در تقویت فعالیتهای علمی در دانشگاههایی مانند دانشگاه وین و دانشگاه تهران و حفظ میراث فکری مشترک میان اتریش و ایران نقش بسزایی ایفا کند.