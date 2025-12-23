خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راهیابی میتوز به جشنواره بین المللی «اکو بریکس» روسیه

راهیابی میتوز به جشنواره بین المللی «اکو بریکس» روسیه
کد خبر : 1731986
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم کوتاه میتوز به کارگردانی رها حاجی زینل راهی بخش رقابتی نهمین جشنواره بین المللی فیلم اکو بریکس روسیه شد، این فستیوال سالانه به صورت حضوری در شهر مسکو برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، براساس اعلام این رویداد سینمایی، اکو بریکس امسال شاهد آثاری از کشورهای مختلف جهان همچون لهستان، انگلستان، عربستان، مصر، ایران و چند کشور دیگر خواهد بود. این جشنواره در از جمله فستیوالهای معتبر کشور روسیه است که در بخش‌های بهترین فیلم بلند، مستند، کوتاه، بهترین بازیگر مرد/زن، بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردان جوایزی را به هنرمندان اهدا می‌کند. 

علی صفری نگارش فیلمنامه میتوز را عهده دار بوده و آناهیتا موگویی در کنار سوران کریمی تهیه کنندگان این فیلم کوتاه هستند. مهدی ابوحمزه و فرید زنگی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

‌‌‎فهرست کامل عوامل میتوز به شرح زیر است: فیلمبردار: حنیف پرنده، صداگذار: احسان افشاریان، طراح صحنه: علی صفری، طراح گریم: رها حاجی زینل، صدابرداران: میثم معتمدی، سهیل حسین خانی، طراح لباس: مرتضی ملک نیا، تدوین و اصلاح رنگ: حنیف پرنده، طراح پوستر: امین قنبری، دستیار اول کارگردان: فرید زنگی، دستیار دوم کارگردان و برنامه ریز: غزال غلامی، دستیار اول فیلمبردار: علی محمدی، دستیار دوم فیلمبردار: نوید پناهی، بست بوی: جواد تقی زاده، مدیر صحنه: امین هنرمند، عکاسان: رضا جاویدی، پریسا توکلی، مدیر آی تی: فرشاد حسنی، فیلمبردار پشت صحنه: امیرحسین یغموری، مدیر تدارکات: سعید زمانی، دستیار تدارکات: آصف غلامی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا