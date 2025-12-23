راهیابی میتوز به جشنواره بین المللی «اکو بریکس» روسیه

به گزارش ایلنا، براساس اعلام این رویداد سینمایی، اکو بریکس امسال شاهد آثاری از کشورهای مختلف جهان همچون لهستان، انگلستان، عربستان، مصر، ایران و چند کشور دیگر خواهد بود. این جشنواره در از جمله فستیوالهای معتبر کشور روسیه است که در بخش‌های بهترین فیلم بلند، مستند، کوتاه، بهترین بازیگر مرد/زن، بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردان جوایزی را به هنرمندان اهدا می‌کند.

علی صفری نگارش فیلمنامه میتوز را عهده دار بوده و آناهیتا موگویی در کنار سوران کریمی تهیه کنندگان این فیلم کوتاه هستند. مهدی ابوحمزه و فرید زنگی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

‌‌‎فهرست کامل عوامل میتوز به شرح زیر است: فیلمبردار: حنیف پرنده، صداگذار: احسان افشاریان، طراح صحنه: علی صفری، طراح گریم: رها حاجی زینل، صدابرداران: میثم معتمدی، سهیل حسین خانی، طراح لباس: مرتضی ملک نیا، تدوین و اصلاح رنگ: حنیف پرنده، طراح پوستر: امین قنبری، دستیار اول کارگردان: فرید زنگی، دستیار دوم کارگردان و برنامه ریز: غزال غلامی، دستیار اول فیلمبردار: علی محمدی، دستیار دوم فیلمبردار: نوید پناهی، بست بوی: جواد تقی زاده، مدیر صحنه: امین هنرمند، عکاسان: رضا جاویدی، پریسا توکلی، مدیر آی تی: فرشاد حسنی، فیلمبردار پشت صحنه: امیرحسین یغموری، مدیر تدارکات: سعید زمانی، دستیار تدارکات: آصف غلامی

