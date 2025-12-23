مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از عنایت بخشی عیادت کرد
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با حضور در بیمارستان محل بستری عنایت بخشی، هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، از نزدیک در جریان وضعیت درمان این هنرمند قرار گرفت و بر تداوم حمایتهای درمانی و بیمهای صندوق تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سیدمجید پوراحمدی روز سهشنبه ۲ دیماه با حضور در بیمارستان محل بستری عنایت بخشی، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، از وی عیادت کرد و ضمن ابلاغ سلام سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتگو با پزشک معالج، از روند رسیدگیهای درمانی این هنرمند دارای نشان درجه یک هنری و عضو صندوق اعتباری هنرمطلع شد.
پوراحمدی در این دیدار با آرزوی بهبودی کامل برای عنایت بخشی گفت: صندوق اعتباری هنر خود را متعهد به حمایت از فعالان حوزه فرهنگ و هنر میداند و تلاش میکند خدمات بیمهای و درمانی اعضا با جدیت و حساسیت دنبال شود.
وی افزود: حضور در کنار هنرمندان در شرایط بیماری، بخشی از وظایف صندوق است و ما آمادگی داریم در چارچوب مقررات، هرگونه همراهی و مساعدت لازم را برای تسهیل امور درمانی این هنرمند فراهم کنیم. امیدواریم با بهبود شرایط جسمی ایشان، بار دیگر شاهد فعالیت و حضور مؤثر این استاد پیشکسوت در عرصه هنر باشیم.
در ادامه، عنایت بخشی با قدردانی از توجه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، این پیگیریها را موجب دلگرمی و افزایش روحیه خود دانست.
در این دیدار، مسلم کریمی معاون اعضای صندوق اعتباری هنر و کیانوش گرامی بازیگر سینما نیز حضور داشت.
عنایت بخشی با کارگردانان متعددی همچون ابراهیم گلستان، بهرام بیضایی، علی حاتمی، امیر نادری، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی و داوود میرباقری سابقه همکاری داشتهاست. وی کار سینما را با بازی در فیلم «آقای هالو» به کارگردانی داریوش مهرجویی آغاز و پس از آن در آثار متعددی ایفای نقش کرد.
از جمله آثار سینمایی وی میتوان به «ستارخان»، «تنگنا»، «تنگسیر»، «مسلخ»، «گوزنها»، «سناتور»، «شکار»، «مسافران»، «روز واقعه»، «مسافر ری» و «سگکشی» اشارهکرد.
در کارنامه هنری وی بازی در مجموعههای تلویزیونی همچون «مرد اول»، «سربداران»، «سایه همسایه»، «امام علی»، «پهلوانان نمیمیرند»، «ولایت عشق» و «ریحانه» به چشم میخورد.
عنایت بخشی در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر در فیلم «شاه نقش» بازی کرد و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل را دریافت کرد.