آزادی ۱۳ زندانی همزمان با پخش سریال «وحشی ۲»
فیلمنت همزمان با پخش سریال «وحشی ۲» و در قالب طرح مسئولیت اجتماعی، زمینه آزادی ۱۳ زندانی را فراهم میکند و تاکنون دو زندانی آزاد شدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلمنت، پلتفرم فیلمنت در راستای مسئولیت اجتماعی خود همزمان با پخش فصل دوم سریال «وحشی» با نظارت و همراهی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زمینه آزادی ۱۳ زندانی را فراهم میکند. در آغاز هر قسمت سریال «وحشی» در قالب ویدیویی درباره انجام این اتفاق اطلاعرسانی می شود.
تاکنون و با پخش دو قسمت از فصل دوم سریال «وحشی»، دو زندانی آزاد شده اند و این روند تا پایان پخش سریال ادامه خواهد داشت.
شعار این کمپین «زندان، پایان قصه نیست» است.
این اقدام طی ۱۳ هفته و همزمان با انتشار قسمتهای سریال «وحشی ۲» انجام میشود و هدف آن آزادی زندانیان دارای جرایم مالی غیرعمدِ واجد شرایط آزادی و بازگشت دوباره آنها به جامعه است.
فیلمنت با اجرای این طرح تلاش میکند در کنار فعالیتهای فرهنگی و تولید محتوا، نقش موثری در حوزه مسئولیت اجتماعی ایفا کند.
همچنین همزمان با پخش فصل دوم سریال «وحشی» به نویسندگی و کارگردانی هومن سیدی و تهیه کنندگی محمدرضا صابری، تبلیغات محیطی متفاوتی برای این سریال اجرا شده است. این کمپین در گام اول در کورش مال و روی درهای آسانسورهای این مجتمع اجرایی شده و طرح آن نمایانگر کمپین آزادی زندانیان است.
سریال «وحشی» در فصل اول قصه مردی به نام داود اشرف را روایت کرد که برحسب اتفاق موجب مرگ دو کودک می شود و پنهان کاری دراین باره او را وارد ماجراهایی می کند و سر از زندان درمیآورد. آشنایی با او یک خانم وکیل داستان را پیچیده تر کرده و باعث می شود او به زندان بیفتد. حال در فصل دوم با قصه داود اشرف مواجه هستیم که تلاش می کند از زندان بیرون بیاید.