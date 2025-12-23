آزادی ۱۳ زندانی همزمان با پخش سریال «وحشی ۲»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم‌نت، پلتفرم فیلم‌نت در راستای مسئولیت اجتماعی خود همزمان با پخش فصل دوم سریال «وحشی» با نظارت و همراهی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زمینه آزادی ۱۳ زندانی را فراهم می‌کند. در آغاز هر قسمت سریال «وحشی» در قالب ویدیویی درباره انجام این اتفاق اطلاع‌رسانی می شود.

تاکنون و با پخش دو قسمت از فصل دوم سریال «وحشی»، دو زندانی آزاد شده اند و این روند تا پایان پخش سریال ادامه خواهد داشت.

شعار این کمپین «زندان، پایان قصه نیست» است.

این اقدام طی ۱۳ هفته و همزمان با انتشار قسمت‌های سریال «وحشی ۲» انجام می‌شود و هدف آن آزادی زندانیان دارای جرایم مالی غیرعمدِ واجد شرایط آزادی و بازگشت دوباره آن‌ها به جامعه است.

فیلم‌نت با اجرای این طرح تلاش می‌کند در کنار فعالیت‌های فرهنگی و تولید محتوا، نقش موثری در حوزه مسئولیت اجتماعی ایفا کند.

همچنین همزمان با پخش فصل دوم سریال «وحشی» به نویسندگی و کارگردانی هومن سیدی و تهیه کنندگی محمدرضا صابری، تبلیغات محیطی متفاوتی برای این سریال اجرا شده است. این کمپین در گام اول در کورش مال و روی درهای آسانسورهای این مجتمع اجرایی شده و طرح آن نمایانگر کمپین آزادی زندانیان است.

سریال «وحشی» در فصل اول قصه مردی به نام داود اشرف را روایت کرد که برحسب اتفاق موجب مرگ دو کودک می شود و پنهان کاری دراین باره او را وارد ماجراهایی می کند و سر از زندان درمی‌آورد. آشنایی با او یک خانم وکیل داستان را پیچیده تر کرده و باعث می شود او به زندان بیفتد. حال در فصل دوم با قصه داود اشرف مواجه هستیم که تلاش می کند از زندان بیرون بیاید.

