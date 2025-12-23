ایده تازه بنیاد رودکی/ اجرای ارکستر سمفونیک تهران نظرسنجی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، مخاطبان آخرین اجرای پاییزه ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان با عنوان «واگویه‌ها»، با شرکت در نظرسنجی پس از اجرا، نظرات خود را اعلام کردند.

در این نظرسنجی مخاطبان اجرا را از منظر کیفیت هنری، کیفیت قطعات انتخابی، توانایی سرپرست گروه، مهارت نوازندگان، تبلیغات پیش از اجرا، نحوه خدمات‌رسانی، راهنمایان، کیفیت نورپردازی و صدابرداری، تناسب قیمت بلیت با کیفیت برنامه، فرآیند خرید بلیت، دسترسی به اطلاعات اجرا و تهویه سالن بررسی کردند.

در بحث اجرا، ۶۵ درصد کاربران آن را «عالی»، ۲۰ درصد «خوب»، ۵ درصد «متوسط»، ۵ درصد «بد» و ۵ درصد «خیلی بد» ارزیابی کردند.

توانایی رهبر ارکستر نیز از نظر ۸۱ درصد کاربران «عالی»، ۱۴ درصد «خوب» و ۵ درصد «خیلی بد» بوده است. ۶۵ درصد مخاطبان قطعات انتخابی ارکستر را «عالی»، ۱۰درصد «خوب»، ۱۵ درصد «متوسط» و ۱۰ درصد «بد» دانستند.

همچنین مهارت نوازندگان ارکستر از نظر ۸۰ درصد کابران «عالی»، از نظر ۱۵ درصد «خوب» و از نظر ۵ درصد «متوسط» بوده است.

در بحث خدمات‌رسانی نیز ۶۵ درصد کاربران نحوه خدمات‌رسانی را «عالی»، ۳۰ درصد «خوب» و ۵ درصد «متوسط» ارزیابی کردند.

همچنین مخاطبان فرآیند خرید بلیت اجرا و همچنین تناسب قیمت بلیت با کیفیت برنامه را ارزیابی کرده و ۶۲ درصد آن را «عالی»، ۲۴ درصد «خوب»، ۹ درصد «متوسط» و ۵ درصد «بد» دانستند.

در این نظرسنجی در موضوع کیفیت نورپردازی و صدابرداری سالن نیز از کاربران سوال شده بود که در بحث نور، ۵۸ درصد آن را «عالی»، ۳۲ درصد «خوب» و ۱۰ درصد «متوسط» دانسته‌اند.

همچنین کیفیت صدای سالن نیز از نظر ۵۸ درصد «عالی»، ۳۲ درصد «خوب» و ۱۰ درصد «متوسط» بوده است.

در مورد دسترسی به اطلاعات اجرا نیز، ۵۸ درصد کاربران آن را «عالی»، ۳۲ درصد «خوب»، ۵ درصد «متوسط» و ۵ درصد «بد» ارزیابی کرده اند.

۵۸ درصد مخاطبان شرکت کننده در این نظرسنجی، انتظامات مجموعه را «عالی» ارزیابی کرده اند، ۲۱ درصد نیز همکاران انتظامات را «خوب» و ۲۱ درصد «متوسط» دانسته‌اند؛ این درحالی است که راهنمایان سالن از ۶۰ درصد کاربران امتیاز «عالی»، از ۲۵ درصد «خوب»، از ۱۰ درصد «متوسط» و از ۵ درصد «بد» گرفته اند.

در مجموع ۶۸ درصد کاربران نظم سالن را «عالی»، ۱۶ درصد «خوب» و ۱۶ درصد «متوسط» دانسته‌اند.

کاربران در این نظرسنجی تهویه هوای سالن را نیز مورد ارزیابی قرارداده و ۶۵ درصد به آن نمره «عالی»، ۳۰ درصد «خوب» و ۵ درصد «متوسط» داده‌اند.

در پایان این نظرسنجی ۹۵ درصد کاربران به شرکت در برنامه‌های آتی ارکستر سمفونیک تهران تمایل داشته و ۵ درصد اعلام کرده‌اند که در برنامه‌های آینده شرکت نخواهند کرد.

از نکات قابل توجه در نظرسنجی صورت گرفته، ارائه نظرات توصیفی توسط مخاطبان بود که این امر قطعاً بنیاد رودکی را در افزایش کیفیت اجراها یاری می‌کند. درنظر گرفتن تخفیفات در سطوح مختلف جهت جذب مخاطبان بیشتر؛ افزایش تعداد اجراهای ارکستر، دعوت از دیگر رهبران ایرانی و خارجی و همچنین اجرای آثار آهنگسازان کمتر شناخته شده جهت معرفی به علاقه‌مندان موسیقی کلاسیک از جمله پیشنهادات مخاطبان بود.

همچنین افزایش اطلاع‌رسانی پیش از اجرا، افزایش کیفیت صدای سالن، نحوه رفتار پرسنل انتظامات و راهنمایان مجموعه، دقت نوازندگان در رفتار حرفه‌ای در زمان اجرا، افزایش دقت و تنوع در انتخاب قطعات از جمله مواردی بود که کاربران برای افزایش رضایت‎مندی از اجراهای آینده ارکستر سمفونیک تهران مطرح کرده بودند.

