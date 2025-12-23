نمایشگاه «خلوت کوزهها» برگزار میشود
گالری ثالث در پایان این هفته، میزبان نمایشگاه «خلوت کوزهها» از علیرضا روحالامینی خواهد بود.
به گزارش ایلنا، «خلوت کوزهها» عنوان مجموعهای از نقاشیهای علیرضا روحالامینی است که از جمعه همین هفته، پنجم دیماه ۱۴۰۴، به مدت یازده روز در گالری ثالث برپا میشود.
در این نمایشگاه، تابلوهایی از روحالامینی که با کانسپت کوزهها و گلدانها طراحی شدهاند، به نمایش عمومی در خواهند آمد و بازدیدکنندگان با تازهترین تابلوهای این هنرمند جوان و نامآشنای ایرانی روبهرو خواهند شد.
در استیتمنت این نمایشگاه، که به قلم خود هنرمند نوشته شده، آمده است: «در آثار من گلدانها و کوزهها به عنوان یک فرم آشنا و تاریخی از جایگاه طبیعت بیجان فاصله میگیرد و به بدنی انسانی و حامل حافظه بدل میشود. این فرم برای من نقطه تلاقی سوژه و ابژه است؛ حتی تا آنجا که این دو در هم تنیده و با هم یکی میشوند بهصورتیکه صرفا یک شی دیده نمیشود بلکه خود به حامل نگاه سکوت و تجربه تبدیل میشود.
فرایند نقاشی مبتنی بر مواجهه مستقیم با ماده است. آثار بدون طراحی اولیه و از طریق کنش بدنی لایهگذاری متراکم رنگ و واکنش آنی با بوم شکل میگیرند. در این روند تصویر نتیجه برنامهریزی ذهنی نیست بلکه حاصل حضوری فیزیکی و زمانی است که در آن حافظه بدن و ماده همزمان فعالاند.
عناصر تکرارشوندهای چون پرندهها و نشانههای تاریخی و بومی، به مثابه مفاهیمی از عبور آگاهی و بایگانی جمعی در آثار ظاهر میشوند. نمایشگاه برای من نه فقط مکانی برای نگهداری و نمایش، بلکه ساختاری است که حافظه را تثبیت و گاه منجمد میکند. در این بستر کوزهها به انسانهایی بدل میشوند که تاریخ در آنها رسوب کرده و زمان در سکوتشان حضور دارد.
این مجموعهها تلاشی هستند برای بازاندیشی در رابطه کلاسیک سوژه و ابژه و دعوت مخاطب به تجربهای که در آن نگاه یک سویه نیست بلکه در فضایی میان هنرمند اثر و بیننده در رفت و آمدی مداوم شکل میگیرد. در واقع لحظهای شهودی که نه «من» هست نه «او» فقط «هست».
به قول مولانا: من تو شدم، تو من شدی، من تن شدم، تو جان شدی»
علیرضا روح الامینی، متولد ۱۳۵۹ در تهران، فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علوم و فنون مازندران و معماری داخلی و تکنولوژی معماری از دانشگاه تیف است. او دارای مدرک mba ارتباطات و dba هنر نیز هست و در حال حاضر نیز در دانشگاه علمی کاربردی هنر و دانشگاه استاد فرشچیان دانشگاه آزاد اسلامی به فعالیت و تدریس میپردازد. حرفه اصلی این هنرمند شناختهشده کشور، طراحی و معماری است که در این مسیر برنده یک جایزه معماری هم شده است. روحالامینی چند سالی است که به نقاشی خط مشغول بوده و سه نمایشگاه انفرادی به نام «بال خاطر» در سال ۱۳۹۷ در موزه هنرهای معاصر فلسطین، «خلوت مسیح» در سال ۱۳۹۹ در فرهنگسرای نیاوران و «رها در پیلهها» را سال ۱۴۰۱ در گالری بام برگزار نموده است. او در سال ۱۳۹۸ در کشور رومانی و شهر بخارست، مجموعه گلیمخطهای خود را به نمایش گذاشته و در سالهای اخیر چندین نمایشگاه گروهی دیگر نیز برگزار نموده است.
علاقمندان جهت بازدید از نمایشگاه «خلوت کوزهها» میتوانند از ۵ تا ۱۶ دیماه، به گالری ثالث، واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، بین ایرانشهر و ماهشهر، شماره ۱۴۸ مراجعه نمایند.