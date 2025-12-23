خبرگزاری کار ایران
رایزن فرهنگی ایران در تایلند:

پیش‌شرط اثربخشی گفت‌وگوهای دینی، احترام و شنیدن آگاهانه است

کد خبر : 1731660
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند در چهارمین نشست گفت‌وگوی ادیان در تایلند، تأکید کرد: گفت‌وگوی دینی، زمانی اثربخش خواهد بود که مبتنی بر احترام، شنیدن آگاهانه و پرهیز از قضاوت شتاب‌زده باشد.

به گزارش ایلنا، مهدی زارع‌بی‌عیب رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند، صبح امروز (دوم دی‌ماه) در چهارمین نشست گفت‌وگوی ادیان با عنوان «چالش‌های جهانی و مسئولیت رهبران و اندیشمندان دینی» که در هتل میراث شهر بانکوک در حال برگزاری است، این گردهمایی را نشانه‌ای روشن از اهمیت گفت‌وگو، تعامل و مسئولیت مشترک ادیان در جهان معاصر دانست. 

وی حضور نورمحمد ماتا، رئیس مجلس پادشاهی تایلند در این نشست را، بیانگر توجه و اهتمام نهادهای عالی این کشور به تقویت هم‌زیستی دینی، گفت‌وگوی سازنده و همکاری‌های فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی خواند. 

رایزن فرهنگی کشورمان همچنین، به حضور هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اشاره کرد و گفت: این حضور با رویکردی فعال و آینده‌نگر، نقش مهمی در توسعه گفت‌وگوهای فرهنگی و دینی، تقویت ارتباطات میان ملت‌ها و حمایت از ابتکارات بین‌الادیانی ایفا کرده است. حضور و حمایت این سازمان، پشتوانه‌ای ارزشمند برای استمرار و تعمیق چنین نشست‌هایی به‌شمار می‌آید. 

وی با اشاره به همکاری دانشگاه ماهاچولالونگکورن راجاویدیالایا (ماهاچولا) در برگزاری این نشست، تاکید کرد: تنوع جغرافیایی، فرهنگی و دینی شرکت‌کنندگان، این نشست را به فضایی پویا برای تبادل اندیشه، تجربه و دیدگاه‌های گوناگون تبدیل کرده است. 

زارع‌بی‌عیب اظهار داشت: برگزاری چهارمین دوره این نشست، خود گواه آن است که گفت‌وگوی ادیان یک رویداد مقطعی یا صرفاً نمادین نیست، بلکه فرآیندی مستمر، تدریجی و رو به تکامل است. هر دوره از این نشست، فرصتی تازه برای بازاندیشی، طرح پرسش‌های نو و پاسخ‌گویی مسئولانه به تحولات و نیازهای جهان امروز فراهم می‌آورد. 

رایزن فرهنگی کشورمان تاکید کرد که ما در زمانی این نشست را آغاز می‌کنیم که جهان با چالش‌های پیچیده و درهم‌تنیده‌ای روبه‌روست؛ چالش‌هایی که گاه رنگ دینی، فرهنگی یا هویتی به خود می‌گیرند و می‌توانند به سوء‌برداشت، تنش و گسست اجتماعی منجر شوند. در چنین شرایطی، گفت‌وگوی ادیان بیش از هر زمان دیگر اهمیت می‌یابد؛ نه برای حذف تفاوت‌ها، بلکه برای مدیریت خردمندانه آن‌ها و پیشگیری از تبدیل اختلاف به تقابل. 

وی ادامه داد: هدف این نشست، یکسان‌سازی باورها یا نادیده‌گرفتن تفاوت‌های اعتقادی نیست. آنچه ما را گردهم آورده است، این درک مشترک است که ادیان، در کنار حفظ هویت و اصالت خود، می‌توانند و باید در قبال پیامدهای اجتماعی و انسانی اختلاف‌ها احساس مسئولیت مشترک داشته باشند. گفت‌وگوی دینی، زمانی اثربخش خواهد بود که مبتنی بر احترام، شنیدن آگاهانه و پرهیز از قضاوت شتاب‌زده باشد. 

زارع‌بی‌عیب افزود: امیدواریم مباحث و گفت‌وگوهای این چهارمین دوره، نه‌تنها در سطح نظری و علمی، بلکه در نگرش‌ها، زبان گفتار و تعاملات عملی ما نیز اثرگذار باشد و زمینه‌ساز همکاری‌های عمیق‌تر و پایدارتر میان نهادهای دینی و فرهنگی شود. 

شایان ذکر است، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به‌منظور شرکت در چهارمین نشست گفت‌وگوی ادیان با عنوان «چالش‌های جهانی و مسئولیت رهبران و اندیشمندان دینی» و ملاقات با مسئولان به تایلند سفر کرده است. این نشست با مشارکت اندیشمندان، رهبران و نخبگان دینی از ادیان مختلف برگزار می‌شود و بستری برای گفت‌وگو پیرامون نقش ادیان در مواجهه با بحران‌ها و چالش‌های جهانی فراهم کرده است. 

در این رویداد بین‌المللی، رهبران عالی‌رتبه بودایی از سریلانکا و مالزی حضور دارند که هر دو، رئیس و مرجع عالی جامعه بودایی کشور خود به‌شمار می‌روند. همچنین، نمایندگانی از گروه‌های صلح مسیحی نیز در این نشست شرکت کرده‌اند. این نشست با همکاری دانشگاه ماهاچولا، دانشگاه تخصصی بودایی‌های تایلند و آیین افتتاحیه آن با حضور رئیس مجلس تایلند برگزار می‌شود. 

چهارمین نشست گفت‌وگوی ادیان ۲ دی‌ماه (۲۳ دسامبر) در هتل میراث بانکوک برگزار شد و هدف اصلی آن، تقویت مسئولیت‌پذیری رهبران دینی، ترویج صلح، همزیستی مسالمت‌آمیز و همگرایی ادیان در برابر چالش‌های جهانی عنوان شده است.

