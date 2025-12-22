«مگافونیا» زیر ذرهبین نقد
هفتمین نشست نقد و بررسی کتاب اعضا کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران برگزار شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران، روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴، هفتمین جلسه نقد و بررسی کتاب اعضای کانون با حضور جمعی از هنرمندان و علاقهمندان تئاتر، در خانه فرهنگ و هنر گویا برگزار شد.
در این جلسه، رضا آشفته به نقد و بررسی کتاب نمایشنامهها شامل آثار «مگافونیا»، «اردوان سوم» و «آزرمیدخت» به نویسندگی میلاد حسینی پرداخت و ضمن تحلیل ساختار دراماتیک، زبان نمایشی و جهان فکری نویسنده، به جایگاه این آثار در روند نمایشنامهنویسی معاصر ایران اشاره کرد.
کتاب یادشده در سال ۱۳۹۵ توسط نشر قطره منتشر شده و از جمله آثار شاخص این نویسنده به شمار میآید. نمایشنامه «مگافونیا» موفق به دریافت جایزه اول جشنواره ملی نمایشنامهنویسی ایران در سال ۱۳۹۲ شده و اجرای صحنهای آن نیز در سیودومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، نامزد دریافت جوایز نویسندگی و بازیگری زن بوده است.
برگزاری این نشستها در راستای اهداف کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران برای ایجاد فضایی تخصصی جهت گفتوگو، نقد و بررسی آثار نمایشی اعضا و ارتقای سطح کیفی نمایشنامهنویسی کشور شکل گرفته است و هر ماه به همت کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران برگزار میشوند و در آن آثار تألیفی و ترجمهای اعضای کانون مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.