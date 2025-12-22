خبرگزاری کار ایران
تا پانزدهم دی ماه ۱۴۰۴؛

فراخوان همایش «تاریخ شفاهیِ فرهنگ و دین» تمدید شد

فراخوان همایش «تاریخ شفاهیِ فرهنگ و دین» تمدید شد
دبیر انجمن تاریخ شفاهی ایران، از تمدید فراخوان پانزدهمین همایش سالانه تاریخ شفاهی با عنوان «تاریخ شفاهیِ فرهنگ و دین» خبر داد و گفت: مهلت ارسال مقالات به این همایش، تا پانزدهم دی ماه 1404 تمدید شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از ستادخبری همایش «تاریخ شفاهیِ فرهنگ و دین»، دبیر انجمن تاریخ شفاهی ایران، از تمدید فراخوان پانزدهمین همایش سالانه تاریخ شفاهی با عنوان «تاریخ شفاهیِ فرهنگ و دین» خبر داد و گفت: مهلت ارسال مقالات به این همایش، تا پانزدهم دی ماه 1404 تمدید شده است.

 علی ططری، درباره شکل‌گیری این همایش اظهار کرد: انجمن تاریخ شفاهی ایران، در طول 21 سال حیات خود، تاکنون 14 همایش در شهرهای مختلف برگزار کرده و امسال بر اساس مذاکرات انجام شده تصمیم گرفتیم که پانزدهمین همایش را با مشارکت «مرکز اسناد انقلاب اسلامی قم» و در این شهر برپا کنیم.

او با تأکید بر اهمیت تطبیق موضوع همایش با وجاهت شهر قم گفت: محورهای همایش «تاریخ شفاهیِ فرهنگ و دین» در جلسات متعدد، بر همین روند، انتخاب و اعلام شد. در ادامه مسیر نیز «سازمان اسناد و کتابخانه ملی» و «بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی» به جمع برگزارکنندگان، اضافه شدند.

دبیر انجمن تاریخ شفاهی ایران، از تمدید ارسال مقاله به پانزدهمین همایش سالانه تاریخ شفاهی خبر داد و گفت: بر اساس جلساتی که با کمیته‌های علمی و اجرایی همایش داشتیم، تصمیم بر این شد که سی‌ام آذر 1404، آخرین مهلت ارسال مقالات باشد. اما با توجه به درخواست محققان حوزه تاریخ شفاهی، فرصت ارسال آثار تا پانزدهم دی ماه تمدید شد.

علی ططری با اشاره به عضویت 400 محقق و پژوهشگر، در انجمن تاریخ شفاهی ایران گفت:  همایش «تاریخ شفاهیِ فرهنگ و دین»، بیست‌وهشتم بهمن 1404 برگزار و گزیده مقالات، در سه پنل علمی، ارائه خواهند شد. همچنین مجموعه مقالات، در دوفصلنامه علمی-تخصصی «پژوهش‌های تاریخ شفاهی» و بخشی دیگر در قالب کتاب منتشر خواهند شد.

دبیر انجمن تاریخ شفاهی ایران گفت: « مرتضی نورائی» به عنوان دبیر علمی و «حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین فروغی»  دبیر اجرایی پانزدهمین همایش سالانه تاریخ شفاهی هستند.

 

