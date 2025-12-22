به گزارش ایلنا، هفتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «کویر» با هدف تقویت حضور اجتماعی هنرمندان توان‌یاب و ارتقای سطح کیفی تولیدات نمایشی آنان، از یکم تا چهارم دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهر کرمان برگزار می‌شود.

این رویداد منطقه‌ای میزبان گروه‌های نمایشی از چند استان کشور خواهد بود و اجراهای آن در سالن‌ها و پلاتوهای نمایشی شهر کرمان روی صحنه خواهند رفت.

در این دوره از جشنواره، از میان ۱۶۱ اثر ارسال‌شده به دبیرخانه، پس از طی مراحل بازبینی، ۱۵ اثر نمایشی منتخب برای حضور در بخش رقابتی انتخاب خواهند شد. این آثار از استان‌های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی به جشنواره راه خواهند یافت و در بخش‌های صحنه‌ای، خیابانی و محیطی به اجرا درخواهند آمد.

ترکیب هیئت داوران جشنواره اعلام شد

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، مجید قناد، دکتر شهرام کرمی و دکتر مجید امرایی به عنوان اعضای هیئت داوران هفتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «کویر» معرفی شده‌اند و داوری آثار راه‌یافته به بخش رقابتی این رویداد را بر عهده خواهند داشت.

مجید قناد، تهیه‌کننده، کارگردان و مجری پیشکسوت تئاتر و تلویزیون، به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران این دوره معرفی شده است. وی با سابقه تحصیل در رشته بازیگری و کارگردانی و فعالیت مستمر در تولید آثار نمایشی و برنامه‌های فرهنگی، نقش مؤثری در ارزیابی حرفه‌ای آثار ایفا خواهد کرد.

شهرام کرمی، نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر، دیگر عضو هیئت داوران این رویداد خواهد بود که با تکیه بر تجربه‌های آموزشی، مدیریتی و هنری خود، داوری آثار را با رویکردی تحلیلی و ساختارمند دنبال خواهد کرد.

مجید امرایی، پژوهشگر و مدرس حوزه نمایش‌درمانی و دراماتراپی نیز به عنوان سومین داور جشنواره حضور خواهد داشت و نگاه تخصصی او به پیوند تئاتر با کارکردهای اجتماعی و توان‌بخشی، به غنای فرآیند داوری خواهد افزود.

هفتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت «کویر» با معرفی هیئت داوران و اعلام جزئیات اجرایی، در مسیر برگزاری خود قرار خواهد گرفت و تلاش خواهد کرد زمینه‌ای حرفه‌ای برای دیده‌شدن ظرفیت‌های هنری افراد دارای معلولیت در سطح منطقه‌ای فراهم کند.

انتهای پیام/