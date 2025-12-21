رسالت جدید شبکه تهران، توجه و تمرکز بیش از پیش، به مخاطب پایتخت است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما، در این مراسم، «محسن برمهانی» معاون سیما با تبریک مناسبت‌های این شب، به بیان رسالت جدید شبکه تهران سیما پرداخت.

وی با اشاره به بلوغ شبکه در سی‌سالگی گفت: «سی سالگی به نوعی بلوغ است، زمانی که فردی از جوانی و خامی درآمده و به کمال نسبی رسیده است.»

وی افزود: «همه فکر می‌کنند چون تهران پایتخت است، غنی است. اما مخاطب این شبکه بسیار مظلوم است. کسی که در ورامین و شهریار زندگی می‌کند، احتمالاً کمتر از یک مخاطب در نیشابور که شبکه استان خراسان رضوی را دریافت می‌کند، مورد توجه است. بنابراین شبکه تهران سیما در مأموریت جدید خود، قرار است با توجه و تمرکز بیش از پیش به مخاطبان بپردازد.»

«محمدصادق معتمدیان» استاندار تهران نیز در این مراسم با تأکید بر نقش ملی پایتخت گفت: «بجز جمعیت مقیم استان تهران، روزانه حدود ۴ میلیون نفر به صورت شناور به تهران رفت‌وآمد دارند. تهران نه تنها به عنوان پایتخت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بلکه به عنوان قطب فرهنگی و مرکز تمدنی با قدمت تاریخی چند هزار ساله، امروز در صدر جهان مطرح است.»

وی با اشاره به انتظارات موجود از شبکه تهران سیما افزود: «نقش ملی و بین‌المللی تهران ایجاب می‌کند که شبکه تلویزیونی این کلانشهر بتواند در سطح ملی بازنمایی شود. در همین راستا، گفت‌وگوهایی نیز با ریاست سازمان صداوسیما صورت گرفته و یک مطالبه و انتظار جدی است.»

سپس «حسن ملکی»، سرپرست شبکه تهران سیما، ضمن تبریک میلاد امام محمد باقر (ع)، شب یلدا و سی‌امین سالگرد تاسیس شبکه از حضور مهمانان، پیشکسوتان، مدیران و کارکنان سابق شبکه تشکر کرد و افزود: «سه محور اصلی فعالیت شبکه بر اساس سند تحول رسانه ملی «هویت‌محوری»، «عدالت‌گستری» و «پیشرفت» است. »

وی با اشاره به اقدامات اخیر شبکه افزود: «پس از تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به مداح اهل بیت (ع) حاج محمود کریمی به اجرای قطعه «ای ایران» و استقبال مردمی گسترده از آن، شبکه تهران سیما تصمیم گرفت بر مبنای محتوا و سبک این اثر، ۱۰ نماهنگ به ۱۰ زبان و گویش ایرانی با عنوان «ای ایران بخوان» را تولید کند. به همین منظور از دکتر حافظ صفری که در حوزه مردم‌شناسی فعالیت علمی و اجرایی داشته‌اند دعوت شد تا تهیه‌کنندگی و هدایت این مجموعه نماهنگ را بر عهده بگیرد.

ملکی یکی از ویژگی‌های اصلی این آثار را بازنمایی رنگین کمان اقوام و حضور یکپارچه آن‌ها در ذیل هویت ایرانی اسلامی ذکر کرد.

در ادامه این مراسم، با حضور «محسن برمهانی» معاون سیما و «محمدصادق معتمدیان» استاندار تهران، «حسن ملکی» سرپرست شبکه تهران و عباس حیدری مدیر عامل برج میلاد از این مجموعه نماهنگ رونمایی شد.

سرپرست شبکه تهران در پایان اعلام کرد: «به دستور معاون سیما، این نماهنگ به‌زودی از شبکه‌های تلویزیونی پخش خواهد شد.».

لازم به ذکر است در این مراسم جمعی از هنرمندان محبوب و مردمی عرصه بازیگری و خوانندگی حضور داشتند که با آن‌ها نیز گفتگوهای صمیمانه‌ای صورت گرفت و قطعات زیبای موسیقی را اجرا کردند.

گفتنی است این رویداد در قالب ویژه برنامه «سی یلدا»، امشب، ۳۰ آذر ماه ساعت ۲۲ از شبکه تهران تقدیم نگاه مخاطبان خواهد شد.

انتهای پیام/