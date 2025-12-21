برنامه «رفیق» با بخشهای متنوع به استقبال اعتکاف نوجوانانه میرود
ویژهبرنامه اعتکاف نوجوانان «رفیق» با محوریت پویش «حالت پرواز»، از دوشنبه اول دیماه، به صورت زنده هر شب ساعت ۲۰ تا ۲۱، با اجرای محسن محبی و به تهیهکنندگی ماهان احمدی، از شبکه امید سیما پخش میشود.
به گزارش ایلنا، فصل جدید برنامه تلویزیونی «رفیق» با تمرکز بر اعتکاف نوجوانان و در قالب مجموعه پویشهای «حالت پرواز»، از دوشنبه، اول دیماه، به صورت زنده روی آنتن شبکه امید میرود. این برنامه هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۱ پخش میشود و تا هجدهم دیماه ادامه خواهد داشت.
برنامه «رفیق» که با اجرای محسن محبی و به تهیهکنندگی ماهان احمدی تولید شده است، در این فصل تلاش دارد با نگاهی روایتمحور، تعاملی و استانی، تجربه اعتکاف نوجوانانه را از زوایای مختلف به تصویر بکشد.
گفتنی است که در ایام اصلی اعتکاف، یعنی روزهای سیزدهم تا پانزدهم دیماه، برنامه از نماز ظهر تا ساعت ۲۱ به صورت متناوب و با بخشهای کوتاه تقدیم نگاه بینندگان خواهد شد و در روزهای شانزدهم تا هجدهم دیماه نیز بازخوانی بخشهایی از برنامه پخش میشود. همچنین مخاطبان «رفیق» در تمام ایام پخش، با این برنامه در تعامل خواهند بود.
در ساختار این فصل از «رفیق»، هر قسمت به یکی از استانهای کشور اختصاص دارد و تلاش شده است با پرداختن به مساجد، شهرستانها و نوجوانان فعال، جریان زنده و گسترده اعتکاف نوجوانان در سراسر کشور به نمایش گذاشته شود.
بخش «برج مراقبت» بهعنوان بخش کارشناسی برنامه، میزبان کارشناسان مذهبی است و به بررسی ابعاد الهی اعتکاف و تأثیرات معنوی آن بر روح نوجوانان میپردازد. در این بخش، حجتالاسلام والمسلمین رحمانی، حجتالاسلام والمسلمین تقدیری و دکتر چیتچیان حضور خواهند داشت.
در بخش «تیکآف» برنامه، از افرادی که داستان، خاطره و سوژههای ویژه از ایام اعتکاف دارند دعوت میشود تا تجربه متفاوت خود را با مخاطبین در میان بگذارند؛ روایتهایی که با هدف ایجاد انگیزه و ترغیب نوجوانان به شرکت در اعتکاف بیان میشوند.
در بخش «همسفر» نیز ارتباط زنده تصویری با نوجوانان شرکتکننده در اعتکاف سال گذشته برقرار میشود؛ بهگونهای که پیش از گفتوگوی زنده، ویدئویی از مسجد محل اعتکاف آنها پخش شده و سپس تجربه شخصی خود را روایت میکنند.
بخش «آشیانه» دیگر بخش برنامه «رفیق» است که به گفتوگو با فعالان استانی حوزه اعتکاف نوجوانان اختصاص دارد و نقش کنشگران محلی در برگزاری و توسعه این فریضه را بازتاب میدهد.
همچنین در بخش مشارکتی «کولهبار»، آثار ارسالی نوجوانان و مساجد به سامانه baomidtv.com شبکه امید نمایش داده میشود. این بخش شامل کنشهای فردی مانند روایت خاطرات یا پرسش درباره اعتکاف با عنوان «از اعتکاف بگو»، بیان خاطرات اولین اعتکاف با عنوان «اعتکاف اولیها» و کنشهای جمعی با محور دعوت نوجوانان به اعتکاف مساجد است. برای شرکتکنندگان این بخشها، جوایز غیرنقدی و رسانهای به ارزش مجموع سه میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که به برگزیدگان فردی و مساجد برتر با بیشترین میزان فعالیت اهدا خواهد شد.