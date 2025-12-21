جایزه نشان فردوسی برای استادان برتر زبان و ادب فارسی معاونت صدا
روز ۲۵ آذر ماه، سومین دوره جایزه نشان فردوسی مرکز پاسداشت زبان و ادب فارسی سازمان صدا و سیما را این مرکز به دو استاد معاونت صدا اعطا کرد.
به گزارش ایلنا، مرکز پاسداشت زبان و ادب فارسی سازمان صدا و سیما پس از ارزیابیهای کارشناسانه، بر آن شد تا جایزه نشان فردوسی سومین دوره خود را به غلامعلی امیر نوری و فربود شکوهی اعطا بکند. این جایزه به پاس یک عمر کوشش فراوان برای آموزش گویندگان و نویسندگان و ویرایندگان سازمان صدا و سیما و نیز شرکت در برنامههای ادبی و پاسخ به پرسشهای همکاران به این دو استاد در طی مراسم رسمی داده شد.
غلامعلی امیرنوری در سال ۱۳۲۰ خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود. او کارش را با گویندگی در رادیو در ۲۲ سالگی آغاز کرد. وی از برجستهترین گویندگان رادیو به شمار میرود که مهارت فوق العادهای در خوانش سَرودههای بزرگان شعر و ادب پارسی دارد. زمزمه مناجاتهای وی در ماه مبارک رمضان یکی از مهمترین آثار حرفهای اوست.
امیرنوری با خوانِشِ عبارت «همه از خداییم به سوی خدا برویم» پیش از مناجات ملکوتی «ربنا» ی شادروان شجریان، حس و حال وصف ناپذیری را به روزهداران و مهمانان ضیافت الهی داد. فعالیت اصلی وی در رادیو شکل گرفت، اما اجرای برخی از برنامههای ادبی در تلویزیون را نیز بر عهده داشته است. از او آثار بسیاری در آرشیو رادیو و تلویزیون ملی ایران و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به یادگار مانده است.
فربود شکوهی زاده ۱۳۴۸ خورشیدی در آستانه اشرفیه است. او از سال ۱۳۷۵ همکاری خود را با سازمان صدا و سیما آغاز کرد و تا به اکنون دورههای آموزشی فراوانی در این سازمان برای گویندگان و نویسندگان و ویرایندگان برگزار کرد و میکند. او یکی از غزلسَرایان ایران است و دیوان شعرشان با نام «دیوان میرزا جلوه گیلانی» چاپ شده است. از وی کتابهای دیگری در پهنه زبان و ادب فارسی چاپ شده است. یکی از این کتابها «نیایشهای پارسی سره» است که سالهاست نیایشهای این کتاب را در برنامههای رمضانی از رادیو و تلویزیون با صدای نرگس اصفهانی پخش میکنند و علاقهمندان فراوانی است. شکوهی از سَرهنویسان کشور است که به زیبایی آثارش را به این شیوه بنویسند. برخی دیگر از کتابهاییشان «دَرنگی در شَرنگی»، «بانگ بیبانگ» و «رَهایی از رَهایی»، «گزارش دیوان خواجه-حافظ»، «فلسفة واژهها» است.
همچنین در این دوره به رحمت حقیپور نماینده مرکز گیلان و نیما کرمی نماینده معاونت سیما – شبکه دو و بانو گیتی خامنه نماینده معاونت سیما- شبکه یک نیز جایزه نشان فردوسی داده شد.