مریم بحرالعلومی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره هدف برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان گفت: با توجه به تجربه دو سه دوره‌ای که به عنوان منتور در این المپیاد داشته‌ام، شاید استفاده از عبارت «کشف استعداد» برای المپیاد فیلمسازی چندان دقیق نباشد. چون سن و سال شرکت‌کنندگان معمولا در حدی نیست که بتوان به طور مشخص بر استعدادهای آنان در حوزه فیلمسازی متمرکز شد. در واقع المپیاد فضایی ایجاد می‌کند و مسیری فراهم می‌آورد تا خود نوجوانان بتوانند استعدادهایشان را بیشتر بشناسند، توانمندی‌ها و همچنین نقاط قوت و ضعف خود را در این حوزه که من ترجیح می‌دهم آن را بیشتر علاقه‌مندی بنامم، پیدا کنند و از آنها بهره ببرند.

وی درباره تجربیات خود در دوره‌های قبل المپیاد توضیح داد: من به عنوان مربی یا منتور، با بسیاری از نوجوانان شرکت‌کننده در المپیاد همچنان در ارتباط هستم. زمانی که می‌خواهند فیلم کوتاه جدیدی تجربه کنند، برای مشورت به من مراجعه می‌کنند، فیلمنامه‌هایشان را می‌فرستند یا در مورد فعالیت‌های هنری مرتبط دیگر با من مشورت می‌گیرند. به نظرم این یکی از اتفاقات بسیار خوب و درخشان در مسیر المپیاد برای نوجوانان است که می‌توانند با استادان خود و افرادی که در سینمای حرفه‌ای فعالیت می‌کنند، در ارتباط باقی بمانند و از دیدگاه‌های آنان بهره ببرند.

این فیلمساز تصریح کرد: بسیاری از نوجوانان المپیاد، با توجه به اینکه در سه دوره قبل شرکت کرده‌اند و اکنون در آغاز دهه سوم زندگی هستند، حتی وارد جریان فعالیت‌های حرفه‌ای در گروه‌های فیلمبرداری یا کارگردانی شده‌اند و این جای خوشحالی دارد.

وی درباره برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان در تهران و تاثیر مثبت این اتفاق توضیح داد: هر شهری ویژگی‌های خاص خود را دارد و ساخت فیلم در دل آموزش در هر شهر، می‌تواند رنگ‌و‌بوی خاص آن شهر را بگیرد. تهران به عنوات پایتخت امکانات بیشتری نسبت به شهرهای دیگر دارد، از این حیث قطعاً المپیاد امسال تفاوت‌هایی خواهد داشت. علاوه بر این تنوع بصری فضاهای تهران نیز بیشتر است. اگر قرار باشد مانند گذشته، نوجوانان به صورت گروهی و با همراهی منتور خود فیلم بسازند، این تنوع فضاهای بصری در تهران می‌تواند دست آنان را حتی در انتخاب ژانر بازتر کند.

بحرالعلومی ادامه داد: مزیت آشکار تهران دسترسی بیشتر به تجهیزات فنی و حضور نیروهای حرفه‌ای (مانند فیلمبردار و صدابردار) برای همراهی، دارد و قطعا اتفاق مطلوبی خواهد بود.

این کارگردان سینما در پایان با اشاره به اینکه این نوجوانان نباید رها شوند، تاکید کرد: در میان این بچه‌ها استعدادهایی وجود دارند که نمی‌توان آنان را رها کرد. باید به سازوکاری رسید که بچه‌های المپیاد فیلمسازی، در طول سال نیز تحت آموزش و پرورش مداوم قرار داشته باشند، به ویژه کسانی که سن کم‌تری دارند و این بخش پرورشی برای آنان اهمیت بیشتری دارد.

