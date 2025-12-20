محمدرضا فروتن و علی احسانی مخاطب «کافه عاشقی»

به گزارش ایلنا، محمدرضا فروتن بازیگر سینما با حضور در فرهنگسرای نیاوران، به تماشای کنسرت‌نمایش «کافه عاشقی» به کارگردانی سیدجلال‌الدین دری نشست.

فروتن در حاشیه این اجرا، در کنار علی احسانی بازیگر تازه‌نفس سریال «شغال» و سمیرا حسینی، فرهاد بشارتی و حمیدرضا ترکاشوند و صدف بهشتی، در پشت‌صحنه «کافه عاشقی» حضور پیدا کرد.

کنسرت‌نمایش «کافه عاشقی» که بر پایه روایتی آزاد از «لیلی و مجنون» شکل گرفته، پس از دو سال وقفه بار دیگر روی صحنه فرهنگسرای نیاوران رفته است. این اثر پیش‌تر با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده بود و بیش از ۱۸ هزار مخاطب را ثبت کرد.

در خلاصه داستان نمایش «کافه عاشقی» آمده است: فریدون که مدیر تماشاخانه‌ای قدیمیست تصمیم دارد متن لیلی و مجنون را با گروه نمایشی خود تمرین کرده و اجرا ببرد.

در این نمایش، سمیرا حسینی، صدف بهشتی، امیرکوروش اعرابی و فرداد صفاخو به ایفای نقش می‌پردازند و کیان دارات آهنگسازی اثر را بر عهده دارد.

