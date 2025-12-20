آمار هفتگی مخاطبان مجموعه تئاتر شهر، اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، آمار مخاطبان و فروش نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر تا پایان روز جمعه بیست و نهم آذر ماه اعلام شد

نمایش «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که از روز ۱۱ آذر ماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر وقیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با مجموع ۱۶ اجرا، میزبانی از ۵ هزار و ۳۱۱ مخاطب، ۲ میلیارد و ۱۴۹ میلیون و ۲۴۰ هزارتومان فروش داشته است.

نمایش «سیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت پیشه که از روز ۴ آذرماه اجرای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزارتومان آغاز کرده تاکنون با ۲۲ اجرا و میزبانی از یک هزار و ۶۰۷ تماشاگر به فروشی معادل ۳۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «شب سوئیت» به کارگردانی کیانوش احمدی که از روز۱۲ آذر ماه در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده تاکنون با مجموع ۱۵ اجرا، میزبانی از ۴۱۸ مخاطب به فروشی معادل ۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «ناتنی، تاریخ جنون» به کارگردانی سجاد یاری که از روز ۱۲ آذر در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با ۱۵ اجرا و میزبانی از ۶۷۱ تماشاگر، ۱۲۰ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «کشتن موتسارت یا بلعیدن پای اختاپوس» به کارگردانی آرش سنجابی که از روز ۲۸ آذر ماه اجرای خود را در تالار سایه با ظرفیت مخاطب ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرد تاکنون با یک اجرا و میزبانی از ۳۵ تماشاگر به فروشی معادل ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «قصاب» به کارگردانی شاهو رستمی هم که از روز ۲۸ آذرماه اجرای خود را در تالار سایه با ظرفیت تماشاگر ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده، با یک اجرا و میزبانی از ۶۲ تماشاگر معادل ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «زندگی در تئاتر» به کارگردانی حبیب دانش که از روز ۲۵ آبان ماه در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۲۰ اجرا، میزبانی از یک هزار و ۲۳۵ مخاطب به فروشی معادل ۲۳۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «کوارتت تن در بافه‌های باد» به کارگردانی احسان مالمیر نیز که از روز ۱۲ آذر ماه اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون با مجموع ۱۶ اجرا، میزبانی از ۳۶۳ مخاطب به فروشی معادل ۵۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

