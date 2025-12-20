خبرگزاری کار ایران
وزارت میراث‌فرهنگی دستورالعمل ملی برای اجرای آیین شب یلدا را ابلاغ کرد

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با صدور دستورالعملی به ادارات‌کل استان‌ها، بر پاسداشت، صیانت و بازنمایی شایسته آیین کهن شب یلدا به‌عنوان میراث‌فرهنگی ناملموس ثبت جهانی تاکید کرد؛ آیینی که نماد همبستگی خانوادگی، پایان تاریکی و امید به روشنایی در فرهنگ ایران است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث‌فرهنگی، در دستورالعمل ابلاغی وزارت میراث‌فرهنگی به ادارات‌کل استان‌ها، اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و گردشگری مرتبط با شب یلدا به‌منظور تقویت نشاط اجتماعی، ترویج هویت فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های بومی و گردشگری مورد تاکید قرار گرفته است.

بر اساس این دستورالعمل، ادارات‌کل استان‌ها موظف‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و همکاری نهادهای ذیربط از جمله استانداری‌ها، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، صداوسیما و تشکل‌های مردم‌نهاد، برنامه‌هایی متنوع و همسو با شان فرهنگی شب یلدا را اجرا کنند. برنامه‌های فرهنگی شامل شب‌نشینی‌های یلدایی با محوریت شاهنامه‌خوانی، حافظ‌خوانی و قصه‌های بومی، معرفی خوراک‌ها و نمادهای محلی، اجرای موسیقی سنتی و آیینی و بهره‌گیری از فضاهای تاریخی و گردشگری است.

در حوزه صنایع‌دستی و اقتصاد فرهنگ نیز بر برپایی بازارچه‌های موقت با محوریت آیین شب یلدا، معرفی محصولات بومی و حمایت از هنرمندان محلی تاکید شده است. حضور چهره‌های فرهنگی، علمی، هنری و ورزشی بومی نیز برای مشارکت نمادین در برنامه‌ها پیش‌بینی شده است.

این دستورالعمل یادآور شده است که برنامه‌ها باید با پرهیز از تشریفات پرهزینه و تمرکز بر مشارکت مردم اجرا شود.

وزارت میراث‌فرهنگی در پایان تأکید کرده است که شب یلدا فرصتی بی‌نظیر برای تقویت امید اجتماعی، همدلی و معرفی چهره فرهنگی ایران است و ادارات‌کل استان‌ها با ابتکار، خلاقیت و نگاه ملی اهتمام ویژه‌ای در اجرای شایسته این آیین کهن داشته باشند.

