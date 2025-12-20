خبرگزاری کار ایران
اعضای جدید هیئت‌مدیره صندوق اعتباری هنر معرفی شدند

اعضای جدید هیئت‌مدیره صندوق اعتباری هنر طی مراسمی با حضور حسین انتظامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند و از خدمات اعضای پیشین هیئت‌مدیره تقدیر به‌عمل آمد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر در این مراسم، آقایان منوچهر شاهسواری، حمیدرضا نوربخش، مرتضی کاظمی، علی غیاثی ندوشن و سعید توکل به عنوان اعضای جدید هیئت‌مدیره صندوق اعتباری هنر معرفی شدند.

همچنین منوچهر شاهسواری به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا نوربخش با عنوان نایب‌رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

در ادامه این جلسه، ضمن قدردانی از اقدامات و خدمات اعضای پیشین هیئت‌مدیره، بر ضرورت استمرار حمایت‌ها و خدمات صندوق اعتباری هنر به جامعه فرهنگ و هنر کشور تأکید شد.

