به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر در این مراسم، آقایان منوچهر شاهسواری، حمیدرضا نوربخش، مرتضی کاظمی، علی غیاثی ندوشن و سعید توکل به عنوان اعضای جدید هیئت‌مدیره صندوق اعتباری هنر معرفی شدند.

همچنین منوچهر شاهسواری به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا نوربخش با عنوان نایب‌رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

در ادامه این جلسه، ضمن قدردانی از اقدامات و خدمات اعضای پیشین هیئت‌مدیره، بر ضرورت استمرار حمایت‌ها و خدمات صندوق اعتباری هنر به جامعه فرهنگ و هنر کشور تأکید شد.

