سازهای ارکستر سمفونیک تهران کوک شد/ آخرین اجرای پاییزی
همنشینی «رویای شبِ نیمه تابستان» با «واگویهها»
ارکستر سمفونیک تهران در آخرین اجرای خود در پاییز امسال، طی دو شب ۲۷ و ۲۸ آذر، کنسرت «واگویهها» را با رهبری نصیر حیدریان در تالار وحدت روی صحنه برد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، سومین و آخرین کنسرت پاییزه ارکستر سمفونیک تهران با عنوان «واگویهها» با اجرای دو اثر از موسیقی کلاسیک جهان و آهنگسازی معاصر ایران و با رهبری نصیر حیدریان در تالار وحدت برگزار شد.
در بخش اول کنسرت نوازندگان سازهای زهی با حضور بر روی صحنه، اورتور «رویای شبِ نیمه تابستان» (اپوس ۲۱) اثر فلیکس مندلسون آهنگساز آلمانی را نواختند.
پس از آن و با اضافه شدن سایر نوازندگان، سمفونی شماره یک «واگویهها» اثر محمدرضا تفضلی آهنگساز ایرانی اجرا شد.
تفضلی این سمفونی را در چهار موومان آهنگسازی کرده است. موومان اول به فرم «سونات» نوشته شده و هدف، پیشبرد دو ایده به موازات هم است. موومان دوم یک «اسکرتسو» در فرم سه بخشی مرکب است. موومان سوم «پاساکالیا بر روی تمی از مالر»؛ یک پاساکالیاست که تم اصلیاش برگرفته از کدای موومان اول سمفونی شماره هفت اثر گوستاو مالر است. موومان چهارم (فینال) با عنوان «مقدمه و روندو آلّا کوردا» (روندو به شیوه کُردی) است. تفضلی در این سمفونی به دنبال بازنمایی مستقیم موسیقی ایرانی نیست بلکه تلاش میکند منطق ملودیک و بیان درونی آن را در قالب فرمی کلاسیک و غربی بازآفرینی کند.
اوج و فرودهای نتها در اجرای این سمفونی، فضایی خاص را در تالار وحدت طنینانداز کرد و توجه و استقبال مخاطبان را به خود جلب کرد.
در پایان کنسرت محمدرضا تفضلی آهنگساز «واگویهها» با دعوت نصیر حیدریان به روی صحنه آمد و مورد تشویق و تقدیر تماشاگران قرار گرفت.
محمدرضا تفضلی، فریماه قوامصدری، علی بوستان، بهزاد عبدی، مانی جعفرزاده، حامد گارسچی، آروین صداقتکیش، بابک خضرایی، محمدعلی مرآتی، پانیذ فریوسفی، حسین شریفی، کیاوش صاحب نسق، علی جعفری پویان، حمید عسکری، سینا خیرآبادی، مهدی قاسمی، محمدرضا صفوی، بهرام جمالی با همراهی محمد الهیاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی و امیرعباس ستایشگر معاون آفرینشهای فرهنگی هنری بنیاد رودکی در این دو شب به تماشای کنسرت ارکستر سمفونیک تهران نشستند.
محمدرضا کریمی (کنسرت مایستر)، فرزاد صیدی، احسان شامی، عرفان شریفزاده، فرمهر حسنبیگلو، هومان جلالت، سینا صالحی، فرید ذاکری، هورام ترابی، حسن ملکی، سجاد صالحآبادی، آناهیتا عظیمی، سارا قاسمی، کوروش علیمحمدی، کیانا کاوه، رمیصا نفیسی، درسا میناسازی، پارسا معینی (ویولن یک)، مونیکا لران، مهوش عسگری، پیمان شامی، عرفان وکیلی، سارا بیرامزادگان، موژان میرزایی، علیرضا گلستانه، ملیکا زادهمحمدی، سینا افتخارنیا، فرناز زندیه، عرفان جاویدنیا، حمید خدایی، رضا شرفی، آوا اخوان، صبا پورکریمی، حمیدرضا ساعتچی، امیرمهزیار قاسمی (ویولن دو)، امین زمانخان، پژمان اختیاری، آتنا زنگنه، زهرا عبداللهزاده، مسعود پوربخت، آریان زمانی، روشا گواهی، فرگل ساکت، مهدی منادی، بهار براهیمی (ویولا)، ماکان خویینژاد، بهرنگ معتمدی، علی آقاجانی، زهرا کتابی، هلیا پورکریمی، روژان فلاحبردبار، هستی علیزاده، هامون قادری، پارسا هادی، سپیده سجادی (ویولنسل)، مهدی کلانتری، پروانه انارکی، محمدرضا جبار، آوا پویاکاشانی، کوروش ملکی، نازنین احمدی، ستاره ناموریراد (کنترباس)، ماهسیما فلاحی، فرزانه اسدی (فلوت)، فراز فراستپور (پیکولو)، آرین قیطاسی، نازنین احمدزاده (ابوا)، مینلی دانلیان، پگاه ولیخانی (کلارینت)، رهام ایرانخواه (کلارینت باس)، علیرضا متوسلیداراب، فرشاد محمدی (فاگوت)، فاطمه یوسفینژاد، روژینا صادقی، لیلا بازغی، هومان باقی، نرگس تقیپور، امیرحسین گرگین، پارمیدا بهادران، ریحانه رفیعی (هورن)، علی ضرابی، کامیار ماندگاریان، امیررضا صالحی، آرمان فتاحی (ترومپت)، سپهر عباسی، آرین خدایار (ترومبون)، رامین براتی (ترومبون باس)، بابک میردادیان (توبا)، دیبا والی (هارپ)، عرفان فرشیزاده (تیمپانی)، ماهان ببری، مهیار منتظمصدیقی و دیانا قدیری (پرکاشن) نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران در کنسرت «واگویهها» را تشکیل میدادند.