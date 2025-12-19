به گزارش ایلنا، پرفورمنس شش روزه با طراحی و اجرای «بهمن عباسپور» روز جمعه ۲۸ آذر تا ۳ دی ۱۴۰۴ بین ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌شود.

در این اجرا که با بهره‌گیری از چیدمان‌های صورت گرفته در آن به شکل تعاملی برگزار می‌شود، مخاطب آزاد است هر زمان و به هر میزان که تمایل داشت از این اجرای چهارساعته که بدون وقفه نیز برگزار می‌شود دیدن کند!

در بخشی از مانیفست این اجرا که اولین اجرای لابی تماشاخانه‌ی ایران‌شهر نیز محسوب می‌شود، تاکید شده: «…از دریچه‌ی چشم معنی‌ساز خودت که به تهران نگاه کنی، گویی پشت نام این شهر یک «منهای» بزرگ قرار گرفته! چیزهایی که تهران را از آن پایتخت دوست داشتنی پر آمال و آرزو، گاهی تنها به گوشه‌هایی دنج و پرخاطره در ذهن و دل ما تبدیل کرده…».

بنابراین برای نحوه‌ی تعامل درست با اجرا از مخاطب تقاضا شده حتما قبل از تماشای این پرفورمنس دستورالعمل ورود به اجرا را به طور کامل و دقیق مطالعه کنند.

دیگر عوامل این اجرا عبارتند از:

مجری طرح و مدیر روابط‌عمومی: امیر پارساییان مهر، مشاور هماهنگی و دستیار کارگردان: رضا پیوس، طراح پوستر و بروشور: امیر رجبی، مدیر بین‌الملل: آرزو آزادپور، تنظیم صدا: آرش سلامیه، یاریگران: سینا صفری، رعنا رحمانی، محمدحسین ابراهیمی و بهروز محمودی، مدیر صحنه: منادا ناطقی، عکاسان: مائده زین الدینی، الهه فتاحی و آرزو آزادپور

اجرای دکور: عباس سرلک و فرهود فاریابی

لازم به ذکر است این پرفورمنس به عنوان مهمان در قالب هفتمین جشنواره تئاتر شهر اجرا رفته و دیدن این اجرا برای مخاطبان آزاد و رایگان است.

