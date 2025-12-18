به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی پور با تاکید بر اینکه امروز ما بیش از گذشته به توصیه های امام خمینی(ره) نیاز داریم، ادامه داد: متاسفانه نسل ما که خود را نسل امام می داند در ترویج اندیشه ایشان کمکار بوده است. اوضاع جوانان که ایشان را درک نکرده اند نیاز به ذکر ندارد. اگر اهتمام شخصی رهبر معظم انقلاب در معرفی امام خمینی و مکتب ایشان نبود همین قدر شخصیت ایشان در میان جوانان تبین نشده بود.



ایمانی پور با بیان اینکه جایزه جهانی امام خمینی(ره) ادای دین به رهبر کبیر انقلاب اسلامی است، ادامه داد: امیدوارم این رویداد آغاز جبران کاستی ها در شناخت امام خمینی(ره) باشد. این جایزه تلاش دارد در بازتولید مکتب امام به عنوان مکتبی تمدن ساز و جامعه ساز بکوشد و به ایجاد شبکه نخبگان و هنرمندان و اهالی رسانه و اجتماعی سازی این مکتب کمک کند.



وی با اشاره به اینکه در دولت های مختلف عزم جمعی از دلدادگان امام راحل بر این بود تا معرفی امام در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه کشور گنجانده شود، ابراز کرد: اما حاصل این کار با اسناد هم خوانی ندارد. بنابراین برای معرفی امام خمینی(ره) نیاز به کار جهادی داریم. البته این کار جهادی، سهل و ممتنع است.



ایمانی پور ادامه داد: سهل است چون سخن و اندیشه امام خمینی همچنان در همه جای دنیا خریدار دارد و انتشار آن با اقبال مواجه می شود، اما ممتنع است چون تلاش گسترده ای برای فراموشی آن و سانسور سیستمی اندیشه های امام(ره) از سوی استکبار وجود دارد.



دبیر جایزه جهانی امام خمینی(ره) با اشاره به اهمیت در نظر گرفتن ظرفیت های هنری و رسانه ای برای معرفی اندیشه های امام خمینی(ره) گفت: اکنون عزم دوباره برای معرفی امام خمینی (ره) شکل گرفته است و ما باید با توجه به ذائقه مخاطب، این اندیشه را تبیین و ارائه کنیم. در این مسیر، نیاز است تا کنشگران اجتماعی را همراه سازی تا این فریضه مهم، همگانی شود.



بیانیه پایانی



حسین دیوسالار معاون توسعه همکاری های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بیانیه پایانی جایزه جهانی امام خمینی(ره) را برای حاضران قرائت کرد.



در بخشی از این بیانیه آمده است: این جایزه که به عنوان برجسته ترین نشان جایزه تمدنی مرتبط با مکتب امام و نظام مقدس در سطح ملی و بنی المللی به تصویب شورای عالی رسیده است ماموریت دارد در دو عرصه نظری و عملی سرآمدترین و شایسته تقدیرترین آثار و فعالیت ها در راستای ترویج اندیشه های امام نقش موثر و ماندگار دارد شناسایی و تکریم کند.



در نخستین دوره این رویداد که بیش از یک دهه از طرح ریزی آن می گذرد بیش از 6 هزار اثر از نهادهای فرهنگی و علمی در قالب کتاب، رسانه، پایان نامهف مقاله و آثاری همچون شعر در ده محور مشخص شده، ارسال و سپس داوری شد. افزون بر این رصد و مطالعات عمیق پیرامون شخصیت هایی صورت گرفت که مکتب خمینی بزرگ را بسط و توسعه دادند.



در نخستین دوره فرآیند ارزیابی آثار با در نظر گرفتن بخش های جایزه طراحی شد و برگزیدگان نظری و عملی به طور مستقل مبتنی بر معیارهای تخصصی سنجش و انتخاب شدند.



این آثار در بردارنده اقدامات و تحلیل های فلسفی، فقهی، سیاسی و اخلاقی و اجتماعی بودند که به صورت نظام مند آزادی، کرامت، معنویت، وحدت اسلامی، سبک زندگی دین پایه و گفتمان تمدن اسلامی را بازخوانی کرده اند.



15 نشست و پیش نشست علمی در تراز بین المللی و تدوین چهارجلد کتاب در زمره محصولات این جایزه است.



در حوزه عملی، شاخص ها به میزان تاثیرگذاری در محیط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی توجه داشته است. در بر دارنده استکبارسزتیزی فعالیت برای تقویت وحدت و خدمت به محرومان، ارتقا نقش زنان و ترویج گفتمان دینی و ترویج سبک زندگی دین پایه و گسترش صلح و پیشرفت گفتمان تمدنی و اجتماعی بود.



در چشم اندازهای ادوار آتی جایزه جهانی امام خمینی(ره) جایزه ای مبتنی بر حل مساله در تولیدات محتوایی و عملی آینده بشر در جهان اسلام و بسط گفتمان امام در سطوح منطقه ای و جهان اسلام و بین المللی به عنوان بخش های جدید ارائه خواهد شد.



در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: به دنبال شبکه نخبگانی و بازنمایی سیره و رفتار امام خمینی به عنوان سبک زندگی مومنانه و متمدانه هستیم. جایزه با تکیه بر ارزش های اخلاقی فرصتی برای تجلیل از کسانی است که در مسیر ارتقا فرهنگ صلح و عدالت اجتماعی در جهان گام بر می دارند. این جایزه ادای دین به میراث امام خمینی و فراخوانی به فعالان شرافتمند جهانی برای ساختن دنیایی بهتر است.



این جایزه می تواند پلی ها میان فرهنگ ها و ملت باشد. جایزه می تواند نقشی مهم در ترویج تفاهم و همبستگی بیشتر در جهان ایفا کند.



نخستین جایزه جهانی امام خمینی(ره) به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 26 آذرماه در سالن اجلاس سران برگزار شد.

