به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما؛ شبکه‌های تلویزیونی در آستانه شب یلدا، همگام با سنت دیرینه ایرانیان، با تولید و پخش ویژه‌برنامه‌هایی شاد، مبتنی بر فضای خانواده ایرانی و متناسب با حال‌وهوای این آیین کهن، تلاش می‌کنند لحظاتی گرم و صمیمی را برای مخاطبان رقم بزنند.

یادآوری همدلی، مقاومت و همبستگی ایرانیان در جنگ پیروزمندانه ۱۲ روزه با محوریت پویش «خانواده ایران، ملت تاریخ ساز»، تقویت فضای نشاط اجتماعی و هویت ایرانی با نمایش آداب و رسوم، نمایش پیوند مستحکم خانواده ایرانی در شب یلدا و تقویت سنت‌های حسنه نیکوکاری و همیاری اجتماعی در یلدا و ابتدای ماه رجب از اولویت اصلی ویژه برنامه‌های یلدایی تلویزیون است.

«ایران دوست‌داشتنی»؛ جشن یلدایی شبکه یک

ویژه‌برنامه «ایران دوست‌داشتنی» همزمان با شب یلدا، طی سه شب متوالی از شبکه یک سیما پخش می‌شود و با حضور هنرمندان، ورزشکاران، خانواده شهدا و معرفی آیین‌های محلی، حال‌وهوای یلدایی را به خانه‌های مردم می‌آورد.

ویژه‌برنامه «ایران دوست‌داشتنی» به مناسبت شب یلدا با اجرای امیرحسین مدرس و حسین رفیعی در سه شب جمعه، شنبه و یکشنبه روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود. این برنامه هر شب در دو نوبت ساعت ۱۹ و ۲۳ پخش خواهد شد.

در این ویژه‌برنامه، آیین‌ها و رسم‌های محلی ویژه شب یلدا از استان‌های مختلف کشور معرفی می‌شود و جمعی از مدال‌آوران گروه پارالمپیک نیز مهمان برنامه خواهند بود. همچنین خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در بخش «لاله‌خیز» با اجرای راحله امینیان حضور دارند.

حضور اجرا اولی‌ها به‌عنوان مهمانان برنامه، همراه با خوانندگان خاطره‌انگیز دهه‌های ۷۰ و ۸۰، شاعران مختلف از جمله علیرضا قزوه و سیدمحمدجواد شرافت و همچنین بازیگران سریال «دشتستان» و سریال جدید شبکه یک سریال «روزی روزگاری آبادی» از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه است.

همچنین خانواده شاهنامه‌خوان، اجرای دو نمایش طنز و دعوت از صداهای خاطره‌انگیز رادیو از دیگر آیتم‌هایی است که «ایران دوست‌داشتنی» را به برنامه‌ای متنوع و خانوادگی برای شب‌های یلدایی تبدیل کرده است.

ویژه‌برنامه «ایران دوست‌داشتنی» با محوریت فرهنگ، همدلی و نشاط اجتماعی، تلاش دارد شبی به‌یادماندنی را در بلندترین شب سال برای مخاطبان شبکه یک سیما رقم بزند.

«دو نقطه» شبکه دو در شب یلدا

هم‌زمان با فرارسیدن شب یلدا، مسابقه تلویزیونی «دو نقطه» در ویژه‌برنامه‌ای شاد و متفاوت، چهار شب میزبان چهره‌های محبوب و خاطره‌انگیز تلویزیون می‌شود؛ برنامه‌ای که یلدا را با رقابت، سرگرمی و پاسداشت زبان فارسی به تجربه‌ای پرنشاط برای مخاطبان تبدیل می‌کند.

این ویژه‌برنامه یلدایی پنجشنبه ۲۷ آذر حوالی ساعت ۲۲ و از جمعه ۲۸ آذر تا یکشنبه ۳۰ آذر حوالی ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه دو می‌رود. در هر شب، هفت چهره محبوب تلویزیونی به همراه مهمانان ویژه، در رقابتی پرشور و با حال‌وهوایی شاد، در حضور تماشاگران به استقبال بلندترین شب سال می‌روند.

مسابقه «دو نقطه» با ساختاری متفاوت و فضایی پرانرژی، تلاش دارد مفاهیم زبان و ادبیات فارسی را در قالبی جذاب، رقابتی و سرگرم‌کننده به مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان، آموزش دهد؛ رویکردی که زبان فارسی را از چارچوب‌های آموزشی خشک خارج کرده و به تجربه‌ای زنده، مشارکتی و لذت‌بخش بدل می‌کند.

این برنامه که محصول گروه اجتماعی – اقتصادی شبکه دو است، و به تهیه‌کنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و کارگردانی محمد پورصباغیان تولید می‌شود، در قالبی تازه، جشن دانایی و شادی را هم‌زمان به قاب تلویزیون می‌آورد.

گفتنی است تکرار این ویژه‌برنامه یلدایی، روز بعد در ساعات ۳ بامداد و ۱۴:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

«یلدای جوانی» در شبکه سه

شبکه سه سیما ویژه برنامه‌ای به نام «یلدای جوانی» تهیه و تدارک دیده است که به مدت پنج شب به روی آنتن شبکه سه خواهد رفت.

شبکه سه برنامه شاد و مفرح «یلدای جوانی» را برای پنج شب به صورت زنده آماده کرده است که از چهارشنبه ۲۶ آذر تا یک شنبه ۳۰ آذر در ساعت‌های مختلف شبانگاهی پخش خواهد شد.

در این جشن ملی و دورهمی رسانه، بازیگران، ورزشکاران، خوانندگان و… مطرح کشورمان حضور خواهند داشت.

امسال شبکه سه در یک کار منحصر به فرد قرار است جوان برتر سال در چهار حوزه علمی، هنری، ورزشی و اجتماعی را با نظرسنجی مردمی انتخاب نماید.

ایمان قیاسی، مژده خنجری و… اجرای این برنامه را به عهده دارند.

سری جدید «برمودا» و «۱۰۰۱» شب یلدا در شبکه نسیم

شبکه نسیم با سری جدید «برمودا» به استقبال شب یلدا می‌رود.

امسال تیم «برمودا» ویژه برنامه شب یلدا شبکه نسیم را برگزار می‌کند و با نویسندگی و اجرای کامران نجف‌زاده و تهیه‌کنندگی مهدی مینایی نزدیک به ۴۰ چهره خاص را به شبکه نسیم کشیده است.

برخی از مهمانان یلدایی «برمودا» پس از نزدیک به یک دهه برای نخستین بار است در قاب جعبه جادویی قرار می‌گیرند.

مهمانان با حال و هوایی متفاوت و جذاب با حافظ‌خوانی و یلدا خوانی و زمزمه نواهای دل‌انگیز به این بزم طراوت دلنشینی داده‌اند.

این برنامه به کارگردانی هادی خفاجی در سه شب با حضور مهمانانی از جمله منتخبی از چهره‌هایی که در فصل‌های قبلی حضور داشتند پخش می‌شود.

کریم باقری، حمیدرضا پگاه، بهنوش بختیاری، فرشته کریمی، اصغر نقی زاده، عباس موزون، مهدی دانشمند، علیرضا بدیع، علی کفاشیان، بیوک میرزایی، رسول نجفیان، ناصر فیض، ایرج راد، امید مهدی‌نژاد، مسعود فروتن، محمدرضا حیاتی، محمود معصومی، الهه رضایی و… برخی از این چهره‌ها هستند که در شب‌های جمعه و شنبه ۲۸ و ۲۹ آذر ساعت ۲۱ و یکشنبه ۳۰ آذر ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

سری جدید برنامه «۱۰۰۱» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی فریدالدین نیکجو با اجرای هومن حاجی‌عبداللهی و حضور جناب خان با صداپیشگی محمد بحرانی به مناسبت ویژه برنامه یلدا به کنداکتور شبکه نسیم باز می‌گردد. این برنامه ویژه شب یلدا یکشنبه ۳۰ اذر ماه ساعت ۲۲ از شبکه نسیم با میهمانان متنوع و جذاب از شبکه نسیم به روی آنتن خواهد رفت.

ویژه‌برنامه «یلدا با ترانه» هم‌زمان با آغاز فاز سوم تولید برنامه «با ترانه»، به مدت سه شب مهمان مخاطبان شبکه نسیم خواهد بود.

«با ترانه» که پس از ضبط در استان‌های یزد و اصفهان، حالا به کرمان رسیده است، در قالب این ویژه‌برنامه یلدایی، از فضای تاریخی و چشم‌نواز کاروانسرای وکیل کرمان با مخاطبان شبکه نسیم همراه می‌شود. این برنامه در سه شب متوالی و به مناسبت شب یلدا روی آنتن می‌رود و پس از آن، روند عادی ضبط فصل جدید «با ترانه» در کرمان ادامه خواهد داشت.

ویژه‌برنامه «یلدا باترانه» به تهیه‌کنندگی و اجرای سامان ارس‌خان تولید شده و میزبان چهره‌های شناخته‌شده‌ای از حوزه‌های مختلف هنری، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی است؛ از جمله حامد همایون، جواد خیابانی، محمد فیلی، رضا ایران‌منش، منوچهر آذری و یدالله شادمانی.

همچنین جمعی از نخبگان و چهره‌های شاخص استان کرمان نیز در این برنامه حضور خواهند داشت؛ از جمله دکتر مهدی رجبعلی‌پور دانشمند، دکتر گلاب‌زاده ادیب و ایران‌شناس، احمد یوسف‌زاده نویسنده کتاب «آن ۲۳ نفر»، ساناز ایران‌منش قهرمان دوچرخه‌سواری آسیا و دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان.

«یلدا با ترانه» در شب‌های جمعه و شنبه ۲۸ و ۲۹ آذرماه ساعت ۱۹ و یکشنبه ۳۰ آذر ماه ساعت ۱۸ از کاروانسرای وکیل کرمان، مهمان خانواده‌های ایرانی و مخاطبان شبکه نسیم خواهد بود.

شبکه آموزش در شب یلدا

برنامه‌های «هیچ وقت دیر نیست» و «مثبت آموزش» با حال و هوای شب یلدا از شبکه آموزش پخش می‌شوند.

فیلم‌های شبکه نمایش در شب یلدا

فیلم‌های سینمایی «جغد شب»، «رفیق بد»، «بازگشت به آینده ۲»، «گرن توریسمو» و «برنده‌ها و بازنده ها» یک ۳۰ آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰.۱۹:۰۰.۲۱:۰۰.۲۳:۰۰ و ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شوند.

«ایران من» شبکه افق در شب یلدا

شبکه افق با برنامه زنده «ایران من» از ساعت ۲۲ در بلندترین شب سال با مخاطبان خود همراه است. همچنین میان برنامه‌های مناسبتی شب یلدا نیز در فواصل برنامه‌ها پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «هندوانه شب یلدا» نیز یک‌شنبه ۳۰ آذر ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش می‌شود.

«عروسک خونه» شبکه کودک در شب یلدا

برنامه‌های «عروسک خونه» ساعت ۲۰ و «پویا نو» ساعت ۲۱:۳۰ با حال هوای یلدایی از شبکه کودک پخش خواهند شد.

«شبکه بازی» در شبکه امید

همزمان با فرا رسیدن شب یلدا، برنامه «شبکه بازی» با تدارک ویژه‌برنامه‌ای شاد و متفاوت، شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ آذرماه از ساعت ۱۹ به صورت زنده از شبکه امید پخش خواهد شد.

این ویژه‌برنامه با حال‌وهوای یلدایی و تمرکز بر دنیای بازی‌های ویدیویی، شامل آیتم‌های نمایشی ویژه، بخش‌های سرگرم‌کننده، چالش‌های گیمینگ و آیتم‌هایی با محوریت نوستالژی، دورهمی و فرهنگ شب یلدا خواهد بود.

در برنامه یلدایی «شبکه بازی»، تلاش شده با ترکیب فضای سنتی شب یلدا و جذابیت‌های دنیای گیم، لحظاتی شاد و هیجان‌انگیز برای نوجوانان و خانواده‌ها رقم بخورد؛ از آیتم‌های نمایشی طنزآمیز تا بخش‌هایی که بازی‌های محبوب و خاطره‌انگیز را در فضایی یلدایی معرفی می‌کنند.

«شبکه بازی» با رویکردی تعاملی و زنده، مخاطبان را به یک دورهمی صمیمی گیمری در بلندترین شب سال دعوت می‌کند؛ دورهمی‌ای که بازی، شادی و خانواده را کنار هم قرار می‌دهد.

ویژه‌برنامه یلدایی «شبکه بازی» شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ آذر ساعت ۱۹ از شبکه امید پخش می‌شود.

«سی یلدا» در شبکه تهران

ویژه‌برنامه یلدایی «سی یلدا» با حضور مهمانان مختلف و آیتم‌های متنوع، به بازنمایی فضای عاطفی و شاد مهمانی‌های خانواده‌های پرجمعیت می‌پردازد و با تأکید بر الگوی یلدای کم‌هزینه، از خانواده‌های فلسطینی و ایثارگران جبهه مقاومت دعوت می‌کند. همچنین حضور چهره‌های هنری و فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ صحیح برگزاری شب یلدا و تقویت روابط خانوادگی، از دیگر بخش‌های این برنامه است.

برنامه «تهران بیست» نیز با آیتم‌های ویژه یلدایی، به پیوند نمادهای شب یلدا پرداخته و از طریق گفت‌وگوهای تلفنی یا حضوری، موضوعاتی همچون بازار شب یلدا، پویش‌های مردمی نظیر یلدای مهربانی، یلدا با سالمندان تنها و طرح همسایگی را برجسته می‌کند.

در برنامه «در شهر» گزارش‌هایی از بازار شب یلدا و فعالیت‌های مردمی با رویکرد کمک‌های مؤمنانه به خانواده‌های کم‌بضاعت و مردم فلسطین پخش می‌شود. روایت فعالیت گروه‌های جهادی، ترویج صله‌رحم، دیدار اقوام، دلجویی از محرومان و زدودن کدورت‌ها، پیام‌های اصلی این برنامه یلدایی را تشکیل می‌دهد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» با نگاهی انعطاف‌پذیر به موضوع شب یلدا می‌پردازد؛ آموزش تهیه کیک انار در بخش آشپزی، ساخت کاردستی‌های یلدایی در بخش هنری، طراحی دکور یلدایی و حضور کارشناس فرهنگی برای بررسی آداب و رسوم یلدا در اقوام مختلف، از جمله بخش‌های این برنامه است. همچنین دعوت از خواننده در استودیو، حال‌وهوای جشن را تکمیل می‌کند.

ویژه‌برنامه کودکانه «بچه‌ها بیایید تماشا» نیز شب یلدا را با زبانی ساده و کودکانه توضیح داده و با پخش ترانه‌های مناسبتی، کارتون‌های شاد و دکور یلدایی، مخاطبان خردسال را همراهی می‌کند.

برنامه «طهرانشاط» با اجرای جنگی شاد و پرانرژی، شامل آیتم‌های نمایشی، حضور مهمانان فرهنگی و هنری و پخش موسیقی‌های متنوع، جشن شب یلدا را برای مخاطبان رقم می‌زند.

در «سلام تهران» نیز این مناسبت به‌صورت جشن و جنگ تلویزیونی با حضور کارشناسان مرتبط، مهمانان ویژه، خوانندگان و پخش آیتم‌ها و گزارش‌های یلدایی مورد توجه قرار می‌گیرد.

همچنین «جنگ شبانه» در قالب طرحی مشارکتی با شهرداری تهران، با حضور هنرمندان و خوانندگان مطرح کشور، فضایی شاد و جشن‌گونه ایجاد می‌کند و آیتم‌هایی همچون پلی‌بک‌های مرتبط، گزارش‌های مردمی و نماهنگ‌های شاد را روی آنتن می‌برد.

«یلدای حال خوب»؛ در شب یلدا روی آنتن شبکه سلامت

ویژه‌برنامه شب یلدای شبکه سلامت با عنوان «یلدای حال خوب»، از روز یکشنبه ۳۰ آذرماه به‌صورت زنده از ساعت ۱۹ تا ۲۲ روی آنتن این شبکه می‌رود.

این برنامه با اجرای اسماعیل باستانی و میترا بهرامی، در فضایی متفاوت و هم‌زمان از دو استودیوی مجزا پخش می‌شود و تلاش دارد شبی گرم، صمیمی و حال‌خوب‌کن را برای مخاطبان شبکه سلامت رقم بزند.

«یلدای حال خوب» با حضور مهمانان خاص و جذاب، در قالب گفتگوهای صمیمی، شعرخوانی، شاهنامه‌خوانی، حافظ‌خوانی و همچنین اجرای موسیقی زنده، نگاهی فرهنگی، اجتماعی و سلامت‌محور به بلندترین شب سال دارد و بر نقش خانواده، همدلی و امید در ارتقای سلامت روان و اجتماعی تأکید می‌کند.

این ویژه‌برنامه با رویکردی متفاوت و متناسب با مأموریت شبکه سلامت، تلاش می‌کند یلدایی آرام، معناگرا و سرشار از حس خوب را برای بینندگان به تصویر بکشد.

یلدا در شبکه مستند

مستندهای «سجو»، «چله شو» و «مهره ریزان» از ۲۹ آذر تا ۱ دی ساعت ۲۴:۰۰ به مناسبت شب یلدا در کنداکتور شبکه مستند جانمایی شده است.

همچنین برنامه «چله با مستند» نیز یک شنبه ۳۰ آذر به مناسبت شب یلدا با بخش‌های متنوع روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

