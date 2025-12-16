وزیر میراث فرهنگی در هفدهمین جشنواره اقوام اعلام کرد؛
از نفت به توسعه نرسیدیم/زمان رسیدن توسعه از مسیر فرهنگ است
وزیر میراث فرهنگی کشور در هفدمین جشنواره فرهنگ اقوام ایرانی، تاکید کرد: جامعه ای فرهنگ ندارد مرده است. او گفت: ما از نفت به توسعه و اشتغال نرسیدیم، ما باید مسیر توسعه را از انسان به فرهنگ آغاز کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفدهمین جشنواره فرهنگی اقوام ایران با حضور وزیر میراثفرهنگی، استاندار گلستان، تعدادی از نمایندگان مجلس، سفرای کشورهای تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان و حضور گسترده ای از مردم استان گلستان برگزار شد.
در افتتاحیه این جشنواره، سیدرضا صالحیامیر (وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی) با اشاره به اینکه استان گلستان سرزمین رمز و رازهاست، اعلام کرد: استان گلستان نه تنها در میراث و تمدن چشمگیر سرآمد است که از ظرفیتهای فرهنگی و میراث طبیعی بیشمار برخوردار است.
او گفت: بیش از ۱۰ هزار هنرمند صنایع دستی در این استان فعالیت می کنند و وظیفه دولت فراهم کردن تسهیلات و امکانات برای آنها و مردمانی است که در روستاها زندگی می کنند.
وزیر میراثفرهنگی افزود: صیانت از روستاها، پاسداری از هویت و آرمانهای فرهنگی ایران است، در حال حاضر دولت با رویکردی عدالتمحور، راهبرد «هر روستا یک بومگردی» را برای تقویت اقتصاد محلی، توانمندسازی زنان و هنرمندان و هدایت هدفمند گردشگران دنبال میکند؛ الگویی که امروز در گلستان بهدرستی شکل گرفته است.
صالحیامیری در آیین افتتاحیه هفدهمین جشنواره فرهنگ اقوام، با تبیین سیاستهای کلان دولت در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اظهار کرد: اگر روستاهای ما تخلیه شوند، افزود: این بهمعنای فاصله گرفتن از آرمانهای فرهنگی ایران است. رسالت ما ماندگاری خانوادهها در روستا، حمایت عملی از آنان، رساندن تسهیلات و تامین مواد اولیه تولید در همان جغرافیاست تا هم روستاییان بمانند و هم مسیر بازگشت به روستا تقویت شود.
او با اشاره به شکلگیری الگوی موفق گردشگری روستایی در استان گلستان، گفت: شعار راهبردی ما روشن است؛ هر روستا یک بومگردی. این سیاست بهمعنای هدایت آگاهانه گردشگران به روستاهاست و هدفگذاری ما رسیدن به نقطهای است که حداقل نیمی از گردشگران کشور به سمت روستاها و اقامتگاههای بومگردی سوق داده شوند.
وزیر میراثفرهنگی، فعالسازی اقتصاد روستا را وابسته به نقشآفرینی زنان و هنرمندان دانست و تصریح کرد: اقتصاد روستا زمانی پویا میشود که زنان، هنرمندان و صنایعدستی در متن توسعه قرار گیرند. هنرهایی که زنان، مردان و فرزندان این سرزمین خلق کردهاند باید دیده شود و برای آنها بازاریابی هدفمند صورت گیرد. ایجاد بازارچههای صنایعدستی در همه شهرهای استان و حذف واسطههای غیرضروری، راهکاری مؤثر در این مسیر است.
صالحیامیری با اشاره به تحولات مهم در حوزه صادرات صنایعدستی گفت: امروز خوشبختانه بخش عمده موانع صادرات برداشته شده و پیمانسپاری ارزی حذف شده است. از نظر قانونی مسیر صادرات هموار شده و دولت با جدیت در حال پیگیری تسهیل این فرآیند است.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر اهمیت انسجام ملی خاطرنشان کرد: تجربه تاریخی نشان میدهد موتور توسعه هر ملت، وحدت و همدلی است. ملتی که دچار تفرقه شود، از مسیر پیشرفت بازمیماند؛ اما جامعهای که بر انسجام، همگرایی و همنوایی تکیه دارد، توان مقاومت و پیشرفت خود را تقویت میکند.
صالحیامیری گلستان را نماد عینی این انسجام دانست و گفت: گلستان تصویر واقعی ایران است؛ سرزمینی که اقوام مختلف در کنار هم زیست میکنند و هیچکس بر دیگری برتری ندارد. مذهب، قومیت و جنسیت در چارچوب قانون اساسی برابرند و این اصل بهخوبی در زیست اجتماعی گلستان متجلی شده است.
وی با تجلیل از جایگاه اقوام ترکمن تصریح کرد: ترکمنهای ایران سرمایههای ملی ما هستند؛ مردمانی نجیب، وفادار و برخوردار از فضیلت انسانی که همواره در تاریخ این سرزمین نقشآفرین بودهاند.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان گلستان گفت: بیش از هزار اثر ثبت ملی در این استان وجود دارد و از دیوار تاریخی گرگان تا گنبد قابوس، گلستان در مسیر یک جهش بزرگ فرهنگی و گردشگری قرار گرفته است.
او از ایجاد موزه بزرگ مردمشناسی در مجموعه ۵۰ هکتاری استان خبر داد و افزود: با همکاری مدیریت استان، این مجموعه حداکثر تا یک سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و به یکی از کانونهای مهم جذب گردشگر در گلستان تبدیل میشود.
صالحیامیری با تاکید بر رویکرد سرمایهگذاری در گردشگری اعلام کرد: در سال ۱۴۰۵، همایش بزرگ سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری گلستان برگزار خواهد شد. بستههای آماده سرمایهگذاری به فعالان اقتصادی معرفی میشود و استان وارد مرحلهای نوین از توسعه گردشگری خواهد شد.
وزیر میراثفرهنگی در پایان با قدردانی از نمایندگان مجلس، استاندار، مدیران استانی و فعالان فرهنگی گلستان گفت: گلستان امروز نهتنها یک استان، بلکه الگویی الهامبخش برای ایرانزمین است و ما در سایر استانها، این تجربه موفق انسجام و همزیستی را بهعنوان نمونه معرفی میکنیم.