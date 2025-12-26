به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «روان‌درمانی معنوی» پنجمین مجلد از مجموعه «مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسلامی در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌ها» به کوشش رضا فرهادیان در ۱۲۸ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

کتاب «روان‌درمانی معنوی؛ نگاهی به سلامت روان از منظر اسلامی» به بررسی ابعاد روانی، معنوی و اخلاقی سلامت انسان پرداخته است.

این اثر با استناد به منابع قرآنی، روایی و دیدگاه‌های عرفانی و فقهی، الگویی برای درمان روانی و رشد درونی پیشنهاد می‌دهد که در آن ایمان، تزکیه نفس، صبر، شکر، خدمتگزاری و ارتباط با خداوند به منزله ارکان اصلی سلامت روان مطرح می‌‌شوند.

نویسنده ضمن نقد رویکردهای مادی‌گرای روانشناسی معاصر، راهکارهای عملی برای مقابله با اضطراب، غم، خشم و بیماری‌های روان‌تنی (سیکوسوماتیک) از دیدگاه اسلامی ارائه می‌کند.

کتاب حاضر تلاشی است در جهت تبیین علمی و مستند مبانی و روش‌های روان درمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی.

این کتاب در ۱۰ فصل تألیف شده است؛ در فصل اول که با عنوان «طراحی نظام آفرینش و شخصیت انسان» به رشته تحریر درآمده، ضمن بیان ابعاد شخصیت انسانی در قرآن و روایات، به تشریح اصول رشد شخصیت در اسلام و تست شخصیت بر اساس آموزه‌های اسلامی پرداخته شده است.

«دستورالعمل‌های جامع روان درمانی و تقویت سلامت روان» عنوان دومین فصل از کتاب حاضر است که در این فصل، اصول روان‌درمانی انسان در قرآن و روایات تبیین و روش‌های روان درمانی بر اساس آموزه‌های اسلامی و سیره ائمه (ع)،‌ ویژگی‌های روان‌درمانی اسلامی و روش‌های عملی روان‌درمانی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نویسنده در فصل سوم به «روان‌درمانی واقعی» می‌پردازد که ضمن اشاره به جایگاه انسان در منظومه هستی، به بیان اصول روانمانی بر پایه آموزه‌های فطری الهی و تفاوت روان‌درمانی اسلامی با مکاتب مدرن مطرح شده است.

در فصل بعدی که با عنوان «نجات از بحران‌ها و توجه به راهبردها» تألیف شده، پس از تأکید بر هماهنگی ارزش‌های الهی با فطرت انسانی، بحران‌های بشر امروز و نیاز به ارزش‌های الهی مورد توجه قرار گرفته و به نقش ایمان در نجات بشر پرداخته شده است؛ همچنین راهکارهای عملی برای بازگشت به ارزش‌های الهی تشریح، و به بیماری‌های پسیکوسوماتیک اشاره و به ارتباط بیماری پسیکوسوماتیک با ارزش‌های فطری الهی اشاره شده است.

پنجمین فصل از این کتاب به «تأثیر ایمان و ارزش‌های فطری و الهی در درمان بیماری‌ها» اختصاص یافته که در این راستا تأثیر ایمان و آرامش روانی تزکیه نفس پالایش ذهن و فکر از رذائل، تزکیه نفس پالایش درونی، صبر و استقامت، اهمیت دعا و نیایش، خدمت به دیگران و ایثار، توازن و اعتدال در زندگی تبیین شده است.

در فصل ششم «ارزش‌های الهی و فطری انسان سبب بهبود سلامت روان و جسم» عنوان شده و هفتمین فصل به بیان «راه‌کارهای مؤثر برای نجات از هجمه‌های رسانه‌ای» می‌پردازد.

مؤلف در فصل هشتم، نجات و رستگاری را در گروی عمل با آموزه‌های وحیانی و روایات دانسته و در فصل بعدی تحول در نگاه را مقدمه تغییر رفتار عنوان کرده و در این راستا به آگاهی از حضور الهی و علم او، خودآگاهی انسان از خطاهای خود، شناخت نفس و تمایلات آن، پاسخ به دعوت الهی و هدایت، دوری از غفلت و یاد خدا، عمل صالح و تلاش برای بهبود، اشاره شده است.

در دهمین و آخرین فصل از کتاب حاضر که با عنوان «سفر به خویشتن خویش» است، ضمن اشاره به خودکشفی و خودارزیابی و همچنین خودسازی و خودمتعالی‌سازی، بر محاسبه و مراقبه نفس اشاره شده و مراحل بال گشودن به سوی کمال الهی تشریح و بر خودارزیابی‌ای جامع و دقیق تأکید شده و سه خطر بزرگ برای انسان در کلام پیامبر(ص) تبیین و در پایان، شرایط آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی در حدیث نبوی در سه محور «زبان، شکم و شهوت» مطرح شده است.

