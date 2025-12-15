به گزارش ایلنا، فیلم «سارا» ساخته تحسین شده داریوش مهرجویی، پنجشنبه۲۷ آذر، ساعت ۱۶ در موزه سینما، سالن فردوس روی پرده خواهد رفت.

این فیلم به همت فیلمخانه ملی ایران مرمت شده است. همچنین پس از نمایش فیلم، نشست نقد و بررسی آن با حضور عباس یاری منتقد صاحب نام سینمای ایران و مهرزاد دانش منتقد شناخته شده سینما برگزار خواهد شد.

فیلم «سارا» از آثار ماندگار سینمای ایران محسوب می شود و داستان فیلم از نمایشنامه «خانه عروسک» اثر هنریک ایبسن الهام گرفته شده است.

نیکی کریمی، امین تارخ و خسرو شکیبایی در فیلم «سارا» ایفای نقش کرده‌اند.

تماشا و ورود به جلسه نقد و‌بررسی این فیلم برای علاقه مندان آزاد و رایگان هست.

