افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی
معاون پژوهشی پژوهشگاه و علوم و فرهنگ اسلامی گفت: حرکت پژوهشگاه به سوی مرجعیت علمی در حکمرانی اسلامی قوت بیشتری گرفته است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین حسین الهینژاد معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که در سالن همایش های امام حسین(ع) پژوهشگاه برگزار شد، با تبریک ایام میلاد باسعادت حضرت صدیقه طاهره(س) و هفته پژوهش، جهتگیریهای کلان این نهاد علمی را تشریح و از «تحول ساختاری در مسیر پژوهشهای کاربردی و مسئلهمحور» به عنوان گام راهبردی جدید یاد کرد.
عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به رسالت دفتر تبلیغات اسلامی در تولید علم و نظریهپردازی در علوم انسانی اسلامی افزود: نهاد مقدس دفتر تبلیغات اسلامی، بهویژه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در سالهای اخیر مسیر تازهای را با الهام از راهبرد «مسئلهمحوری در چرخه حکمرانی اسلامی» آغاز کرده است.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: برای تحقق این مسیر، مجموعهای از راهبردهای کلان و الزامات اجرایی طراحی شده که هدف همه آنها ارتقای جایگاه علمی دفتر، دستیابی به مرجعیت علمی در علوم انسانی اسلامی، و گسترش پژوهشهای کارآمد اجتماعی است.
راهبردهای کلان پژوهشگاه
معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه سخنان خود به هفت راهبرد اصلی پژوهشگاه اشاره کرد و گفت:
۱. ارتقای جایگاه علمی و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۲. دستیابی به مرجعیت علمی در عرصههای مختلف علوم انسانی اسلامی
۳. ارتقای تحقیقات و پژوهشهای مسئلهمحور با کاربست اجتماعی
۴. تولید و توسعه علم با رویکرد انضمامی و کاربردی
۵. تبدیل خروجیهای علمی به بستههای سیاستی در حل مسائل جامعه و نظام اسلامی
۶. توسعه پژوهش تمدنساز در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
۷. تبلیغ هدفمند دین به منظور تحقق اقامه دین در جامعه
پژوهشهای مسئلهمحور و خروجیهای متنوع
معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تأکید کرد: پژوهشهای انجامشده نباید تنها در حد مقاله و کتاب باقی بماند، بلکه باید به رفع مشکلات فرهنگی، تربیتی و اجتماعی جامعه بینجامد.
حجت الاسلام والمسلمین الهینژاد یکی از مهمترین الزامات این سیاست را حرکت از پژوهشهای نظری به پژوهشهای انضمامی و مسئلهمحور دانست و افزود: فعالیتهای پژوهشگاه از قالب پروژههای پراکنده به چارچوبی منسجم و هدفمند انتقال یافته که بر تولید مجموعهای از «خروجیهای ۱۵گانه» استوار است؛ برخی از آنها شامل کتاب، مقاله، نشست، کرسی علمی، بستههای فرهنگی و تبلیغی، درسنامه، گزارشهای راهبردی و بستههای سیاستی هستند.
سیاستگذاری ساختاری و تغییر رویکرد پژوهشی
وی در تشریح سیاستهای جدید پژوهشگاه بیان کرد: بر اساس سیاستگذاری ساختاری جدید، پژوهشگران از ابتدای طرح، خروجیهای علمی متنوع را پیشبینی میکنند تا ضمن افزایش بهرهوری پژوهش، بازده سریعتر و کاربردیتر حاصل شود. این ساختار جدید موجب ارتقای رتبه پژوهشگاه در نظامهای ارزیابی، تسهیل مسیر ترفیع هیئت علمی و گذار از مدل تکمحصولی به چندمحصولی علمی شده است.
استاد حوزه از گسترش مجلات تخصصی پژوهشگاه خبر داد و افزود: در کل دفتر ۵۴ مجله فعال داریم که ۲۵ نشریه از آن متعلق به پژوهشگاه است و این امر فرصت مناسبی برای انتشار مقالات علمی پژوهشگران فراهم کرده است.
حضور فعال در چرخه حکمرانی علمی کشور
حجتالاسلام والمسلمین الهینژاد با تأکید بر نقش محوری پژوهشگاه در نظام تصمیمسازی کشور گفت: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی اسلامی کشور است و با بهرهمندی از متخصصان و پژوهشگران برجسته، به حلقه ارتباطی میان معارف اسلامی و نظام حکمرانی کشور تبدیل شده است.
معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: در زمینه نظریهپردازی علمی، پژوهشگاه با برگزاری ۱۷ کرسی تخصصی و علمی رتبه اول کشور را دارد و همچنین در نشستها و کرسیهای ترویجی نیز در جایگاه نخست قرار گرفته است.
حرکت بهسوی نوآوری فناورانه
حجتالاسلام والمسلمین الهینژاد با اشاره به اهمیت بهرهگیری از فناوریهای نو بهویژه هوش مصنوعی در پژوهش گفت: تحولات حیرتانگیز فناوری، فرصت تازهای برای ارتقای دقت، سرعت و کارآمدی پژوهشها ایجاد کرده است.
وی افزود: برای بهرهبرداری از ظرفیت هوش مصنوعی باید سه اقدام اساسی دنبال شود:
۱. آموزش پژوهشگران در استفاده از فناوریهای نو.
۲. توسعه زیرساختهای نرمافزارهای پژوهشی در دفتر و پژوهشگاه.
۳. برگزاری کارگاههای علمی برای افزایش انگیزه و آشنایی پژوهشگران با ابزارهای هوش مصنوعی.
آمار عملکرد پژوهشگاه در یک سال گذشته
حجتالاسلام والمسلمین الهینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به آمار عملکرد پژوهشگاه پرداخت و گفت: در طول سال گذشته موارد زیر در قابل ملاحظه است؛
۳۶۵ طرح پژوهشی در دست انجام بوده است.
۳۸ طرح به اتمام رسیده است.
۸۱۸ مقاله علمی توسط محققان پژوهشگاه منتشر شده است (در مقایسه با ۱۴۰ مقاله از دانشگاه و ۱۲۴ مقاله از معاونت فرهنگی تبلیغی).
۱۰۰ کتاب چاپ اول و ۲۶ اثر بازچاپ در نشر پژوهش به ثبت رسیده است.
۲۵ نشریه فعال در مجموعه پژوهشگاه مشغول فعالیت است.
۲۸۴ نشست علمی ملی و بینالمللی و ۲ همایش بزرگ علمی برگزار شده است.
۵۷ کرسی تخصصی و ترویجی در سال اخیر برگزار گردیده است.
در مجموع بیش از ۱۰۰ اثر رسانهای رادیویی و تلویزیونی تولید شده و ۳۸ درصد رشد در سامانههای فنی و اطلاعاتی به ثبت رسیده است.
تقدیر از پژوهشگران برتر
حجتالاسلام والمسلمین الهینژاد خاطرنشان کرد: در راستای تحقق راهبردها و انگیزهبخشی به پژوهشگران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هر سال «جشنواره هفته پژوهش» را برگزار میکند. در این آیین، برترینهای پژوهشی در پنج بخش شامل اعضای هیئت علمی، گروهها، پژوهشکدهها، مجلات و محققان رسمی برگزیده و از آنها تجلیل میشود.
معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بر استمرار مسیر پژوهش مسئلهمحور، کاربردی و تمدنساز تأکید کرد و آن را ضامن تحقق اهداف فرهنگی، علمی و اجتماعی دفتر تبلیغات اسلامی دانست.