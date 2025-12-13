خبرگزاری کار ایران
معرفی داوران بخش مجموعه عکس مستند سینماحقیقت۱۹

مهرداد زاهدیان، ساعد نیک ذات و سیف الله صمدیان سه داور بخش مجموعه عکس مستند «از قاب تا روایت مستند» نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره سینماحقیقت، مهرداد زاهدیان، مستندساز، عکاس و مدرس سینما، عضو هیات های داوری جشنواره‌های مختلف، سیف الله صمدیان مستندساز، تصویربردار،عکاس، مدیر مسئول و سردبیر مجله تصویر و ساعد نیک ذات عکاس، فیلمبردار و مدرس اعضای هیات داوران بخش مجموعه عکس مستند نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» هستند.

مهدی سروری مدیر اجرایی بخش مجموعه عکس مستند (از قاب تا روایت مستند) است. خانه هنرمندان، خانه عکس این بخش از جشنواره «سینماحقیقت» است.

نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» سه شنبه 25 آذرماه به کار خود پایان می‌دهد.

