«خو» بهترین فیلم بخش استعدادهای آسیایی جشنواره باکو شد

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «خو» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا نورمندی ‌پور و تهیه‌کنندگی محمدرضا نورمندی ‌پور و لیلا حقانی، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه استعدادهای آسیایی شانزدهمین دوره جشنواره باکو در کشور آذربایجان، شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم باکو، در سال ۲۰۰۴ و توسط مرکز فیلم‌سازان جوان تأسیس شد. این رویداد در ادوار گذشته با نام START ISFF برگزار و به‌مرور به بستری برای فیلم‌های برنده جایزه و موفق در جشنواره‌های کن، ونیز، برلین و اسکار تبدیل شد. جشنواره باکو، تحت حمایت وزارت فرهنگ و آژانس فیلم‌سازی آذربایجان است و هر ساله، بهترین آثار را از میان بیش از ۱۵۰۰ اثر ارسالی، انتخاب می‌کند.

این جشنواره از ۵ تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ تا ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴) در کشور آذربایجان برگزار شد.

«خو» پیش‌ازاین، موفق به کسب بهترین فیلم کوتاه بخش بین‌الملل بیستمین دوره جشنواره جهانی Shorts Mexico مکزیک شده به بخش مسابقه جشنواره‌های بین‌المللی کورتا (دوره ۳۴)، بروکسل بلژیک (دوره 28) و زوم لهستان (دوره ۲۸) و فرنو آمریکا (دوره ۲۲) نیز راه ‌یافته است.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «خو» آمده است: «پدری، بعد از فوت مادر خانواده قصد دارد پسرش را به شیوه خود تربیت کند.»

علی‌محمد رادمنش، علیرضا بهادری، علی نفیسی، مهدی ملکی، علی پردلی، امیرمحمد کافی، علی شریفی، پرهام نصیری، جواد محمدی، سبحان جعفری و علی خدایی مقدم در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل این اثر بر عهده مینروا فیلم به مدیریت الهه گودرزی است.

عوامل فیلم کوتاه «خو» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: محمدرضا نورمندی ‌پور، تهیه‌کننده: محمدرضا نورمندی ‌پور، لیلا حقانی، مجری طرح: انجمن سینمای جوانان دفتر کرمان، مدیر فیلم‌برداری: یونس سبزی، صدابردار: جمال دهقان، مدیر تولید: علی نفیسی، تدوین: شیدا گرجی، طراح صحنه و لباس: لیلا حقانی، مشاور کارگردان: میلاد احمدی، مشاور فیلم‌نامه: سپینود ناجیان، محقق فیلم‌نامه: نسیم ناظری، دستیار یک و برنامه‌ریز: مهدی ملکی، صداگذاری: محمدمهدی جواهری‌زاده، تصحیح رنگ: مهران دوستی، منشی صحنه: میترا قلندری، گریم: ثنا هاشمی، دستیار گریم: فردین محمدی، مدیر صحنه: مجید انصاری، جامه‌دار: نعیمه طاهری، مدیر تدارکات: علی‌اصغر احمدی، عکاس: حمید صادقی و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

