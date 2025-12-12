خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هیئت‌مدیره جدید انجمن عکاسان سینما معرفی شدند

هیئت‌مدیره جدید انجمن عکاسان سینما معرفی شدند
کد خبر : 1726344
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن صنفی عکاسان سینما برگزار شد.

به گزارش ایلنا، اولین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن صنفی عکاسان سینماچهارشنبه ۱۹آذر ماه در خانه سینما برگزار شد و به اتفاق آرا محمد فوقانی(رئیس هیئت مدیره)،علی نیک رفتار(نایب رئیس)،امیر عابدی(عضو هیئت مدیره)،ایران انتظام(دبیر)،مهدی حیدری(خزانه دار)،مسعود اشتری( بازرس)،جلال الدین حمیدی(علی البدل اول)،سمیرا بختیاری(علی البدل دوم) ونازنین سلامیان( علی البدل بازرس) معرفی شدند.
لازم به ذکر است مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان سینما در تاریخ۱۲ آذر ماه برگزار شد و در این جلسه از میان نامزدهای این دوره انتخابات هئیت مدیره و بازرس انجمن، به ترتیب محمد فوقانی به۵۶ رای، علی نیک رفتار با۴۲ رای، ایران انتظام با۳۸ رای، امیر عابدی با۳۰ رای، مهدی حیدری با۲۷ رای، جلال الدین حمیدی با۲۱ رای، سمیرا بختیاری با۲۰ رای در ترکیب هیئت‌مدیره و مسعود اشتری با۳۸ رای و نازنین سلامیان با۱۳ رای به عنوان بازرس و علی البدل بازرس انتخاب شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری