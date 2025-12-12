به گزارش ایلنا، اولین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن صنفی عکاسان سینماچهارشنبه ۱۹آذر ماه در خانه سینما برگزار شد و به اتفاق آرا محمد فوقانی(رئیس هیئت مدیره)،علی نیک رفتار(نایب رئیس)،امیر عابدی(عضو هیئت مدیره)،ایران انتظام(دبیر)،مهدی حیدری(خزانه دار)،مسعود اشتری( بازرس)،جلال الدین حمیدی(علی البدل اول)،سمیرا بختیاری(علی البدل دوم) ونازنین سلامیان( علی البدل بازرس) معرفی شدند.

لازم به ذکر است مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان سینما در تاریخ۱۲ آذر ماه برگزار شد و در این جلسه از میان نامزدهای این دوره انتخابات هئیت مدیره و بازرس انجمن، به ترتیب محمد فوقانی به۵۶ رای، علی نیک رفتار با۴۲ رای، ایران انتظام با۳۸ رای، امیر عابدی با۳۰ رای، مهدی حیدری با۲۷ رای، جلال الدین حمیدی با۲۱ رای، سمیرا بختیاری با۲۰ رای در ترکیب هیئت‌مدیره و مسعود اشتری با۳۸ رای و نازنین سلامیان با۱۳ رای به عنوان بازرس و علی البدل بازرس انتخاب شدند.

